李主恩帶頭衝 新竹縣TOTO盃拿首勝

（中央社記者謝靜雯台北28日電）107年TOTO盃全國少棒錦標賽，新竹縣隊首戰與雲林縣隊交手，新竹縣隊長李主恩帶頭衝，先發4局好投，古奇勳後援1局守成，新竹縣以6比5拿下首勝。



新竹縣隊此次由中山國小與關西國小組隊參賽，首場比賽與雲林縣隊碰頭，雲林縣隊陣中具國手資歷的雙胞胎兄弟胡振義、胡振利是被鎖定的目標；今天胡振利扛先發投手，首局就遇亂流，開賽接連投出4次保送、暴投，首局就讓新竹縣隊攻下2分。



雲林縣隊首局下半追回1分，新竹縣2局靠著接連安打、暴投、盜壘，單局攻下3分、拉開領先差距，4局新竹縣再添1分，取得6比1領先；雲林縣5局下半再起攻勢，靠著接連安打追回3分，7局再靠著失誤、接連保送追回1分，但追分不及，新竹縣拿下勝利。



新竹縣隊總教練蔡佳偉表示，球隊屬於攻擊型球隊，但比較慢熱，今天首場比賽主力打者3到5棒沒有發揮，所以打得比較辛苦，首局對方投手亂流，沒能把握機會拉大領先差距，也是關鍵之一。



新竹縣隊長李主恩今天先發投4局，被敲5支安打，投出4次三振，失掉1分責失分，率隊拿下勝利，也收下個人此次盃賽首勝；蔡佳偉表示，李主恩是球隊主力，今天首場比賽原本就設定要讓他拿下，「他的個性很沉穩，也很認真，在球隊中會起帶頭作用、帶動士氣，今天他也有達成教練團交代的任務」。



李主恩自評今天先發投球表現不錯，「好球數都有先搶到」，打擊方面僅敲出1支安打，他表示對自己的打擊有信心，也比較喜歡打擊，今天打擊沒有發揮，可能是心態問題，「國小最後一個選拔賽了，很想要拚拚看」，希望可以選中國手。（編輯：卞金峰）1070428