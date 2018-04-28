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戴資穎重返球后剩一步 亞錦賽明戰陳雨菲

發稿時間：2018/04/28 18:00

最新更新：2018/04/28 18:36

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（中央社記者龍柏安台北28日電）台灣羽球名將戴資穎，今在中國武漢舉行的亞洲羽球錦標賽女單4強，以27比25、21比19直落二，淘汰印度名將賽娜（Saina Nehwal），明與中國小將陳雨菲爭冠。

霸佔世界球后寶座72週的戴資穎，因世界羽球總會（BWF）賽制改變，上週抱憾退位，排名微幅下滑至世界第2，由於新科球后、日本女將山口茜因傷缺席今年亞錦賽，因此小戴只要順利連霸，就能重返世界第一寶座。

小戴在今年亞錦賽勢如破竹，從會內32強起連過4關挺進決賽，都以直落二、未失一局之姿闖關晉級。

今天女單4強賽小戴面對前球后賽娜，賽前兩人交手15次，小戴取得10勝5負的壓倒性對戰優勢，且對戰拉出8連勝，沒想到戰況卻出乎意料之外艱辛。

首局小戴曾取得15比9大幅領先，不料中段遭遇亂流，反以18比20落後，生死關頭小戴連拿3分後來居上聽牌，卻沒能一鼓作氣拿下，兩人一路糾纏後小戴總算在第4個局點順利拿下，先以27比25拿下。

次局戰況仍呈現膠著，雙方一路僵持互咬，比賽尾盤，小戴仍以17比19落後，好在決勝關頭，她頂住壓力連拿4分，再次以21比19擊敗對手，挺進亞錦賽金牌戰，並寫下對戰9連勝。

小戴明天決賽對手，將是世界排名第5的中國女將陳雨菲，兩人過去交手7次，小戴不曾輸過，最近一次交手是在上個月全英公開賽4強，小戴歷經3局苦戰後勝出。

倘若小戴明順利奪冠，下周最新公布的世界排名，她將重回世界球后寶座，也是亞錦賽近10年首位成功連莊的女單球員，亞錦賽上一次女單有球員寫下2連霸，得回溯至2007、08年中國女將蔣燕皎。(編輯:孫承武)1070428

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