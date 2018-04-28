長打率提升 中職兄弟王勝偉拚本季破7轟

（中央社記者黃巧雯桃園28日電）中華職棒中信兄弟王勝偉過去單季最多7轟，今年長打率提升，目前已敲4轟，全隊最多，王勝偉今天表示，今年目標希望能敲出超過7發全壘打。



王勝偉今天對戰Lamigo桃猿隊賽前，本季出賽23場，打擊率2成72、上壘率3成59、長打率5成19，4發全壘打，與隊友周思齊、張志豪並列全隊最多。



今年長打率明顯優於往年，王勝偉透露，關鍵在於修正擊球位置。今年赴美國春訓時，他趁機觀察打者打擊時力量釋放的方式，並與體能、打擊教練討論後，再運用在自己身上。



王勝偉4年前調整重量訓練方式，也逐漸收到成效；他透露，有助在漫長球季身體疲勞恢復。



過去單季最多敲出7轟的王勝偉，今年也想挑戰記錄，王勝偉目標，本季能敲出超過7發全壘打。



值得注意的是，曾拿下中職4屆盜壘王的王勝偉，距離生涯200盜，只差2盜就能達成記錄，王勝偉表示，沒有刻意思考200盜記錄，只要能穩定出賽，就有機會達成。



談到本季才2盜原因，王勝偉解釋，由於本季長打率提升，上到得點圈機會較高，加上後面打線輪到中心棒次攻擊，因此不太會貿然盜壘，但有機會仍會嘗試。



至於完成200盜後下一個目標，他透露，由於對自己速度很有信心，進職棒後就有設定一個很高門檻，200盜已經很接近那個目標，具有重要意義，但最重要的是過程，他很享受壘包與壘包之間奔馳的感覺。（編輯：吳佳穎/梁君棣）1070428