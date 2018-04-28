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王維中6.2局優質先發 相隔一個月再拿勝投

發稿時間：2018/04/28 19:03

最新更新：2018/04/28 19:50

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zoom in 旅韓NC恐龍隊台灣強投王維中28日奪第3勝。（中央社檔案照片）旅韓NC恐龍隊台灣強投王維中28日奪第3勝。（中央社檔案照片）

（中央社記者謝靜雯台北28日綜合報導）旅韓NC恐龍隊投手王維中，今天對斗山熊隊先發，王維中先發投6.2局、失1分，投出本季第6場優質先發，球隊打線幫忙，終場以5比1拿勝，王維中相隔一個月再拿勝投。

王維中今天賽前本季總計先發出賽6場，投出5場優質先發，總計投38.1局失掉14分（11分責失分），被敲2發全壘打，戰績2勝1敗，防禦率2.58；王維中先發出賽內容不錯，但隊友打擊、守備不幫忙，上一次拿下勝投已經是3月30日。

王維中今天先發，首局1人出局後，先投出觸身球保送，被朴健祐敲出安打，但接著三振、讓打者打出滾地球出局、沒有失分，王維中2局讓打者3上3下，3局2人出局後，接連被敲2支安打，接著讓打者打成飛球出局。

NC恐龍首局沒有得分，2局靠著洋砲史庫格斯（Xavier Scruggs）二壘打、保送、高飛犧牲打、野手選擇拿下1分；6局再起攻勢，靠著接連6支安打，單局攻下4分、拉開領先差距；王維中7局接連被敲2支安打，失掉1分，2人出局、球隊領先時退場。

王維中總計用107球投6.2局，被敲7支安打，投出4次三振，失掉1分責失分，最快球速約150公里，球隊牛棚穩守，王維中相隔一個月收下個人本季第3勝。（編輯：梁君棣）1070428

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NC 다이노스 發佈於 2018年4月28日



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