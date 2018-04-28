/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 文在寅 金正恩 管中閔 孫安佐
> rss

楊志龍牛棚待命 岳東華續待二軍

發稿時間：2018/04/28 19:25

最新更新：2018/04/28 20:04

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
中華職棒中信兄弟投手楊志龍本季首度升上一軍，總教練史耐德（前）28日表示，楊志龍近期表現穩定，將在牛棚待命，另一名新秀岳東華將繼續待在二軍出賽磨練。中央社記者黃巧雯攝　107年4月28日中華職棒中信兄弟投手楊志龍本季首度升上一軍，總教練史耐德（前）28日表示，楊志龍近期表現穩定，將在牛棚待命，另一名新秀岳東華將繼續待在二軍出賽磨練。中央社記者黃巧雯攝　107年4月28日

（中央社記者黃巧雯桃園28日電）中華職棒中信兄弟今天將投手楊志龍升上一軍，總教練史耐德表示，由於楊志龍近期表現穩定，將在牛棚待命，另一名新秀岳東華將繼續待在二軍出賽磨練。

楊志龍本季首度升上一軍，今年在二軍出賽5場，3場先發，2場後援，合計投15.1局，失5分，被敲11支安打，10次保送、15次三振，防禦率2.93。

史耐德表示，由於楊志龍近期在二軍表現穩定、好球率高，並勇於與打者周旋、對決，球隊最近需要牛棚投手，因此將楊志龍升上一軍。

中信兄弟現階段除了鄭凱文明確定位為終結者外，史耐德認為，其餘選手都要隨時準備好，可能要上場投一局，目前將楊志龍定位為牛棚投手。

去年中華職棒季中選秀會，中信兄弟隊第一指名新秀岳東華，今年開季從二軍出發，60個打數19支安打，包括1發全壘打，打擊率3成17。

不過史耐德表示，目前暫無計劃將岳東華升上一軍，他認為，岳東華去年才剛進職棒，需要每場比賽先發、增加經驗，待在二軍可以達到上述目的，也希望岳東華能從中體會職業選手生涯的高低起伏，學習如何克服低潮

史耐德指出，儘管以岳東華能力，足以在一軍生存，但畢竟剛進職棒不久，希望能加強岳東華心理素質，以足以應付一軍比賽強度。

由於岳東華目前二軍輪流守二、三游位置，史耐德解釋，主要為了在一軍有狀況時，能迅速升上一軍頂替。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070428

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻
兩韓峰會歷史性一刻
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP