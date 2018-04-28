楊志龍牛棚待命 岳東華續待二軍

中華職棒中信兄弟投手楊志龍本季首度升上一軍，總教練史耐德（前）28日表示，楊志龍近期表現穩定，將在牛棚待命，另一名新秀岳東華將繼續待在二軍出賽磨練。中央社記者黃巧雯攝 107年4月28日

（中央社記者黃巧雯桃園28日電）中華職棒中信兄弟今天將投手楊志龍升上一軍，總教練史耐德表示，由於楊志龍近期表現穩定，將在牛棚待命，另一名新秀岳東華將繼續待在二軍出賽磨練。



楊志龍本季首度升上一軍，今年在二軍出賽5場，3場先發，2場後援，合計投15.1局，失5分，被敲11支安打，10次保送、15次三振，防禦率2.93。



史耐德表示，由於楊志龍近期在二軍表現穩定、好球率高，並勇於與打者周旋、對決，球隊最近需要牛棚投手，因此將楊志龍升上一軍。



中信兄弟現階段除了鄭凱文明確定位為終結者外，史耐德認為，其餘選手都要隨時準備好，可能要上場投一局，目前將楊志龍定位為牛棚投手。



去年中華職棒季中選秀會，中信兄弟隊第一指名新秀岳東華，今年開季從二軍出發，60個打數19支安打，包括1發全壘打，打擊率3成17。



不過史耐德表示，目前暫無計劃將岳東華升上一軍，他認為，岳東華去年才剛進職棒，需要每場比賽先發、增加經驗，待在二軍可以達到上述目的，也希望岳東華能從中體會職業選手生涯的高低起伏，學習如何克服低潮



史耐德指出，儘管以岳東華能力，足以在一軍生存，但畢竟剛進職棒不久，希望能加強岳東華心理素質，以足以應付一軍比賽強度。



由於岳東華目前二軍輪流守二、三游位置，史耐德解釋，主要為了在一軍有狀況時，能迅速升上一軍頂替。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070428