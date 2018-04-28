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TOTO盃全國少棒賽 高雄市隊拿首勝

發稿時間：2018/04/28 19:49

最新更新：2018/04/28 20:20

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107年TOTO盃全國少棒錦標賽28日起開打，高雄市隊（圖）首場比賽與桃園市隊碰頭打得激烈，最終由高雄市隊以15比10拿下勝利。圖為高雄市隊教練與球員談話。中央社記者謝靜雯攝　107年4月28日107年TOTO盃全國少棒錦標賽28日起開打，高雄市隊（圖）首場比賽與桃園市隊碰頭打得激烈，最終由高雄市隊以15比10拿下勝利。圖為高雄市隊教練與球員談話。中央社記者謝靜雯攝　107年4月28日

（中央社記者謝靜雯台北28日電）107年TOTO盃全國少棒錦標賽，高雄市隊與桃園市隊首場比賽碰頭打得激烈，兩隊攻勢互有往來，6局打完僵持不下，7局高雄市隊靠著接連保送、安打、失誤，攻下5分大局，以15比10拿下首勝。

高雄市隊與桃園市隊投打戰力都很整齊，兩隊首場比賽強碰，高雄市隊首局靠著接連安打、暴投，開賽就先拿2分，首局下半桃園市隊靠著接連安打追回1分，2局再靠著接連安打、拿下2分、超前比數。

高雄市隊3、4兩局都有攻勢，4局高雄市隊主力打者許翔鈞敲出本次賽會首轟，高雄市隊4局上半打完取得10比3領先；桃園市隊4局下半靠著接連安打、失誤，單局攻下6分，5局再拿1分，10比10扳平比數。

兩隊6局打完僵持不下，7局高雄市隊靠著接連保送、失誤、安打，單局拿下5分、奠定勝基；高雄市隊教練楊正安表示，7局是關鍵，因為比賽又回到原點，「要求球員想辦法上壘、先搶下分數就可以造成對手的壓力」。

許翔鈞先前打擊遇低潮，今天比賽4局開轟，但楊正安表示，他的打擊狀況還不算回到該有的水準，需要持續調整。

高雄市隊此次以中正國小為主體，加上鼓岩國小、美濃國小組成聯隊，今天先發投手宋柏翰為鼓岩國小王牌投手，屬於控球型投手，大比賽經驗多，今天上場比賽也展現水準；高雄市隊拿下首場比賽勝利，楊正安表示，「有比較放心，但接下來還是每一場都不能鬆懈」。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070428

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