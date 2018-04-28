郭婞淳雙破大會 全大運63公斤級輕鬆摘金

107年全國大專校院運動會女子舉重63公斤級賽事28日登場，舉重好手郭婞淳代表輔仁大學出賽，成功以抓舉105公斤、挺舉132公斤、總和237公斤摘下金牌。中央社記者張新偉攝 107年4月28日

（中央社記者龍柏安桃園28日電）去年世大運舉重金牌女將郭婞淳，今在107年全國大專校院運動會女子舉重63公斤級，以抓舉105公斤、挺舉132公斤與總和237公斤，輕鬆摘金，其中挺舉與總和雙破大會紀錄。



郭婞淳的主戰場其實是58公斤級，這次參加全運會沒有刻意調整減重，因此「跳級」參加63公斤級，她狀態依舊神勇，抓舉3把都輕鬆過關，拿手的挺舉在挑戰135公斤失利，不過她說：「我想挑戰自己近來最好的成績。」



去年世界舉重錦標賽郭婞淳共拿下2金、1銀，但賽後左膝因此受傷，讓她痛到動作都做不出來，透過復健與治療，傷勢雖有好轉，膝蓋狀況仍時好時壞，她笑說：「賽前還是有點痛，不過，比賽開始後或許是氣氛感染，就沒有感覺了。」



郭婞淳強調，8月登場的雅加達亞運是她今年度最重要的一場比賽，僅剩3個多月就要到了，對於亞運的目標，她堅定地說：「金牌是必須的，因為4年前我錯過了，這次錯過又要再等4年。」



4年前，郭婞淳在備戰仁川亞運倒數3個月前，不慎撕裂右股外側肌，一度傳出可能無法趕上亞運，最後她帶傷上陣拿下第4，因此，她很清楚在爭取成績之前，身體健康仍是第一優先。她坦言，現在她時時會提醒自己要小心身體，不要再受傷。（編輯：吳佳穎/梁君棣）1070428