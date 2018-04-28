推動體育發展 副總統：4年投入百億元

副總統陳建仁（前）28日傍晚出席107年全國大專校院運動會開幕典禮表示，政府4年內將投入超過新台幣百億元的經費，全力支持台灣的體育發展，也讓選手們得到更好的照顧。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年4月28日

（中央社記者吳睿騏桃園28日電）副總統陳建仁今天出席107年全國大專校院運動會開幕典禮表示，政府在去年通過國民體育法，開始改革台灣體育，4年內將投入超過新台幣百億元的經費，全力支持台灣體育的發展。



107年全國大專校院運動會，28日至5月2日一連5天在中央大學登場，今年共舉辦19個競賽種類，吸引1萬6000人次選手參加，規模為歷年之最。



陳副總統傍晚在開幕典禮致詞時指出，運動員的栽培不是一蹴可幾，需長期投入資源培養照顧。政府去年通過的國民體育法就是體育改革的開端，並促使各體育協會改選，隨著年輕新血的加入，讓協會組織的運作更加透明。



副總統說，相關的部會、運動發展基金，還有前瞻基礎建設計畫，4年內將投入超過百億元的經費，用來加強軟硬體運動設施、教育訓練與獎勵補助等，全力支持台灣的體育發展，也讓選手們得到更好的照顧。



同時，副總統指出，台灣在2017台北世界大學運動會中，奪得26金、34銀、30銅的佳績，其中，鄭兆村的標槍破亞運紀錄；楊俊瀚百米奪金；郭婞淳也以挺舉打破世界紀錄，不僅讓世界看到台灣，也激起國人對運動的感動與熱情。



中央大學校長周景揚表示，相隔30年，全大運再次回到中大舉辦，學校也為今年的全大運及明年桃園全運會做好準備，希望培育台灣體育選手再創佳績。（編輯：梁君棣）1070428