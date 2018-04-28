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SBL張宗憲致勝3分球 富邦勝璞園追成2比3

發稿時間：2018/04/28 21:55

最新更新：2018/04/28 22:04

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第15季SBL超級籃球聯賽總冠軍系列賽第5戰28日晚間開打，開賽前比數落後的富邦勇士隊（圖）終場扳回一成，以73比69擊敗桃園璞園建築，雙方目前比數2比3，29日將展開第6戰。中央社記者張新偉攝　107年4月28日第15季SBL超級籃球聯賽總冠軍系列賽第5戰28日晚間開打，開賽前比數落後的富邦勇士隊（圖）終場扳回一成，以73比69擊敗桃園璞園建築，雙方目前比數2比3，29日將展開第6戰。中央社記者張新偉攝　107年4月28日

（中央社記者龍柏安台北28日電）傷兵累累的富邦勇士今天演出驚奇，靠著張宗憲最後42.6秒飆進致勝3分球，率富邦在第15季超級籃球聯賽（SBL）總冠軍賽第5戰，以73比69擊敗璞園建築，系列賽追成2比3。

SBL總冠軍賽吸引超過6000名球迷進場觀戰，富邦在上一役折損了洋將塞勒（Garret Siler）與本土前鋒張伯維，戰力大傷，不過，腳踝扭傷的主力後衛林書緯則帶傷上陣，富邦靠著「純本土」應戰打出耳目一新的球風，第2節最多握有15分領先優勢。

璞園靠著混血射手簡浩與彭俊諺的連續3分球，上半場打完，把差距縮小至9分差，但璞園第3節失誤過多，就算曾把落後追到只差5分，但富邦靠著連續快攻再次拉開比分，加上劉韋辰和高健益各自挹注一顆3分球，重新穩住陣腳。

3節打完，富邦仍以52比44佔得上風，決勝第4節，富邦先靠著林郅為中距離跳投得手，並與蔡文誠抄截後快攻上籃，再次將領先擴大至12分。

韌性十足的璞園，決勝時刻3分攻勢再起，簡浩與陳堅恩聯手各自飆進3分球，率隊拉出一波20比6攻勢逆轉戰局，加上簡浩又在比賽結束前1分12秒飆進關鍵3分球，助璞園取得2分超前。

不料，最後1分7秒富邦發前場邊線球，璞園前鋒施晉堯在發球前犯規，被裁判吹不合運動道德犯規；富邦林書緯兩罰俱中追平比分，接著張宗憲又命中超前3分球，不僅粉碎璞園逆轉希望，也阻止了對手提前封王的美夢。（編輯：吳佳穎/梁君棣）1070428

第15季SBL超級籃球聯賽總冠軍系列賽28日晚間持續開打，富邦勇士隊（白衣）對戰桃園璞園建築隊（橘衣），第5戰雙方互不相讓，積極進攻對方禁區搶分。 中央社記者張新偉攝　107年4月28日第15季SBL超級籃球聯賽總冠軍系列賽28日晚間持續開打，富邦勇士隊（白衣）對戰桃園璞園建築隊（橘衣），第5戰雙方互不相讓，積極進攻對方禁區搶分。 中央社記者張新偉攝　107年4月28日
第15季SBL超級籃球聯賽總冠軍系列賽，富邦勇士隊與桃園璞園建築隊28日晚間展開關鍵第5戰。富邦張宗憲（白衣）在第4節倒數時投進關鍵3分球，幫助球隊獲勝，也截斷璞園提前封王希望。中央社記者張新偉攝　107年4月28日第15季SBL超級籃球聯賽總冠軍系列賽，富邦勇士隊與桃園璞園建築隊28日晚間展開關鍵第5戰。富邦張宗憲（白衣）在第4節倒數時投進關鍵3分球，幫助球隊獲勝，也截斷璞園提前封王希望。中央社記者張新偉攝　107年4月28日
第15季SBL超級籃球聯賽總冠軍系列賽，富邦勇士隊與桃園璞園建築隊28日晚間在新莊體育館交手，璞園簡浩（前）單場投進5顆三分球，拿下全場最高19分，可惜仍無法幫助球隊贏得比賽。中央社記者張新偉攝　107年4月28日第15季SBL超級籃球聯賽總冠軍系列賽，富邦勇士隊與桃園璞園建築隊28日晚間在新莊體育館交手，璞園簡浩（前）單場投進5顆三分球，拿下全場最高19分，可惜仍無法幫助球隊贏得比賽。中央社記者張新偉攝　107年4月28日
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