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道恩斯抱病投6局奪勝投 桃猿2連勝

發稿時間：2018/04/28 22:01

最新更新：2018/04/28 22:08

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中華職棒Lamigo桃猿隊洋投道恩斯28日對戰中信兄弟隊抱病上陣扛先發，投6局失3分，靠隊友打線支援，桃猿終場就以11比4獲勝，賽後桃猿選手列隊擊掌致意。中央社記者黃巧雯攝　107年4月28日中華職棒Lamigo桃猿隊洋投道恩斯28日對戰中信兄弟隊抱病上陣扛先發，投6局失3分，靠隊友打線支援，桃猿終場就以11比4獲勝，賽後桃猿選手列隊擊掌致意。中央社記者黃巧雯攝　107年4月28日

（中央社記者黃巧雯桃園28日電）中華職棒Lamigo桃猿隊洋投道恩斯儘管感冒，今天對戰中信兄弟仍抱病上陣，投6局失3分，靠著打線敲出12支安打，終場以11比4獲勝，道恩斯拿下第3勝，桃猿2連勝。

中信兄弟先發投手蔡齊哲首局就遇到危機，一上場被連續安打後，投出觸身球保送，被桃猿攻占滿壘，朱育賢揮出清壘二壘安打，攻下3分，3局下桃猿再靠著陳俊秀高飛犧牲打、劉時豪二壘安打，再添3分，5局下陳俊秀從蔡齊哲手中揮出陽春砲，再下一城。

蔡齊哲6局下被郭永維敲安後，中信兄弟換上洪宸宇，無法阻止桃猿攻勢，投0.2局失2分，江忠城中繼1.1局，再丟1分，中信兄弟第8局再度派出24日才剛先發投5.1局的萊福力登板後援1局，未再失分。

Lamigo桃猿隊洋投道恩斯投6局失3分，被敲出5支安打，包括周思齊4局上陽春砲，連續3場開轟。

桃猿隊前6局以10比3領先，第7局啟動牛棚吳丞哲、林國裕、陳敏賜、王躍霖，僅陳敏賜失1分，終場以11比4獲勝。

Lamigo桃猿隊此役共動用4名牛棚投手，總教練洪一中表示，若分數領先不多，每天想要贏球，就只能固定派那幾名投手登板，但在分數大幅領先情況下，就能讓牛棚分攤、輪流上場。

對於今年道恩斯表現起起伏伏，洪一中說：「普普通通啦，也沒有很特殊，也沒有很糟糕，我們洋將差不多就這樣。」

近日感冒的道恩斯，因已排定今天先發，儘管仍覺得不太舒服，仍上場投球。道恩斯表示，盡量調整身體狀況，上場就盡全力投球。

儘管道恩斯自認今年與去年投球感覺並無太大不同，但他也提到，有幾場比賽數據不理想，「那幾場比賽身體感覺不是很到位」，希望未來上場能維持今天投球狀況，拿下更多勝利。

另外，9局上桃猿隊在換上王躍霖登板後援時，發生一段小插曲，疑似因換投時間過久，主審要求王躍霖不能再花時間熱身、須立刻投球，洪一中表示：「完全不給投手投這樣也不對，我知道有這個規章，有可能是捕手上場跟投手講的時間講太久，我們這方面會去提醒捕手。」（編輯：管中維）1070428

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