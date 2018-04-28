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1比3逆轉塞勒有經驗 勉勵富邦球員慢慢追

發稿時間：2018/04/28 22:24

最新更新：2018/04/28 22:46

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第15季SBL超級籃球聯賽總冠軍系列賽第5戰，富邦勇士28日成功將系列賽比數扳成2比3，將續打第6戰。富邦勇士洋將塞勒（Garret Siler）（右）雖因傷缺陣，但他仍以過去經驗勉勵自家球員：「不要去看整個系列賽，我們一場一場慢慢來。」中央社記者張新偉攝　107年4月28日第15季SBL超級籃球聯賽總冠軍系列賽第5戰，富邦勇士28日成功將系列賽比數扳成2比3，將續打第6戰。富邦勇士洋將塞勒（Garret Siler）（右）雖因傷缺陣，但他仍以過去經驗勉勵自家球員：「不要去看整個系列賽，我們一場一場慢慢來。」中央社記者張新偉攝　107年4月28日

（中央社記者龍柏安台北28日電）3年前，璞園建築曾在總冠軍系列賽從1比3落後下連贏3場，最終以4比3淘汰台灣啤酒奪冠，當時陣中洋將，就是現在富邦勇士的洋將塞勒，他也拿過去經驗勉勵自家球員，「不要去看整個系列賽，我們一場一場慢慢來」。

富邦勇士洋將塞勒（Garret Siler），在超級籃球聯賽（SBL）總冠軍賽第4戰弄傷肩膀，今第5戰高掛免戰牌，球隊在他缺席的情況下以73比69擊敗璞園，將系列賽追成2比3落後，明天第6戰能否出賽，他苦笑說，「我感覺好多了，明天賽前我會進行一些測試，希望我可以打」。

3年前璞園洋將戴維斯（Quincy Davis）因椎間盤突出，賽季提前報銷，當時塞勒就曾效力璞園救火，也隨隊在總冠軍賽完成史無前例的逆轉秀，率隊拿下4連霸，過去的成功經驗，如今成了他鼓勵隊友的案例。

「那一年真的不可思議，我記憶猶新。」塞勒坦言，那年總冠軍賽是他生涯中最難以忘懷的一段往事，他說，「當年根本沒人看好我們可以逆轉奪冠，但是我們辦到了」。

除塞勒外，目前勇士陣中，包括總教練許晉哲與前鋒蔡文誠，也都經歷過這段往事，許晉哲坦言，這一次的難度比3年前的更高，「當時至少我們還有洋將」。但他強調，「璞園的口號是永不放棄，我們也有口號，叫永不止息，我們從來沒有放棄」。

璞園射手簡浩承認，這場比賽沒拿下，肯定會給對手更多信心，不過他強調，「明天我們就會摧毀他們的信心」。而璞園洋將戴維斯也說，「今天是我們沒打好，我們對於他們的區域防守有點手忙腳亂，不過下一戰我們就會結束這個系列賽」。（編輯：卞金峰）1070428

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