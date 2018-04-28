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砍進決勝3分 張宗憲：我必須出手

發稿時間：2018/04/28 22:32

最新更新：2018/04/28 22:46

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第15季SBL超級籃球聯賽總冠軍系列賽，富邦勇士隊與桃園璞園建築隊28日晚間展開關鍵第5戰。富邦張宗憲（白衣）在第4節倒數時投進關鍵3分球，幫助球隊獲勝，也截斷璞園提前封王希望。中央社記者張新偉攝　107年4月28日第15季SBL超級籃球聯賽總冠軍系列賽，富邦勇士隊與桃園璞園建築隊28日晚間展開關鍵第5戰。富邦張宗憲（白衣）在第4節倒數時投進關鍵3分球，幫助球隊獲勝，也截斷璞園提前封王希望。中央社記者張新偉攝　107年4月28日

（中央社記者龍柏安台北28日電）富邦勇士前鋒張宗憲，在第15季超級籃球聯賽總冠軍賽（SBL）第5戰第4節最後42.6秒，砍進致勝3分球，助球隊73比69擊敗璞園建築，他說，「當時我必須要出手」。

富邦今差點浪費15分領先，第4節一度被璞園逆轉超前，所幸林書緯兩罰俱中後，張宗憲又砍進超前3分球，成了球隊贏球頭號功臣，並將總冠軍系列賽追成2比3。

談到那記決勝3分球，張宗憲表示，他拿到球的時候進攻時間只剩5秒，他必須要出手，因為他擔心如果錯過這個機會，下一波的出手機會未必比較好，最壞則是發生失誤，他強調，「我沒什麼壓力，因為當時的比數是平手」。

腳踝有傷的林書緯，今天帶傷上陣攻下10分、3助攻、2抄截，對今天的勝利，他自豪地指出，「我們呈現完美的團隊籃球」。對於自己帶傷上陣，他一派輕鬆地表示，就覺得狀況已經好多了，可以上場幫助球隊，對於明天第6戰是否會繼續出賽，他說，「當然」。

璞園射手簡浩3分球9投5中，攻下全場最高的19分，沒能結束對手奪冠，他坦言，「我很氣，但關鍵是不能每場比賽我們都從落後開始打」。

總教練麥班達則認為，球員開賽的專注度不足，他強調，「季後賽打到最後，比得就是心態，不管是誰在場上，我們都要拼才行」。（編輯：卞金峰）1070428

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