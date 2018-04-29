馬林魚勝洛磯 陳偉殷復出首戰就拿勝

陳偉殷29日在對科羅拉多洛磯隊的比賽中，帶領馬林魚以4比1獲勝，復出首戰就拿勝。（圖取自馬林魚官網www.mlb.com/marlins/）

（中央社台北29日綜合報導）相隔375天，效力美國職棒大聯盟邁阿密馬林魚隊的台灣左投陳偉殷再拿勝投。今天在對科羅拉多洛磯隊的比賽中，投5.1局只失1分，帶領馬林魚以4比1獲勝，復出首戰就拿勝。



陳偉殷上次在大聯盟拿勝投是美國時間去年4月19日，當時他面對西雅圖水手隊投出7局無失分，但5月初就受傷，季末雖然復出，但多以後援角色出賽。



今年陳偉殷同樣因傷未能趕上開季，直到開季已逾一個多月的今天才首度出賽，但他表現不差，前5局都未讓洛磯隊打者越雷池一步，直到6局上才被布萊克蒙（Charlie Blackmon）轟出全壘打失分。



陳偉殷今天首局除了觸身球保送二棒戴斯蒙（Ian Desmond）之外，另外三個出局數都是三振；3局上被首名打者瓦萊卡（Pat Valaika）敲出二壘打，但接下來連續三名打者打出滾地球出局，化解危機。



4局上陳偉殷控球不穩，投出兩次四壞球保送，但靠著讓巴拉（Gerardo Parra）打出雙殺打，有驚無險度過這個半局；5局上讓洛磯隊三上三下，保持無失分。



不過陳偉殷在6局上一上場就被布萊克蒙轟出陽春砲，接著戴斯蒙又敲出二壘打，陳偉殷解決阿倫納多（Nolan Arenado）後，又被史托瑞（Trevor Story）敲出安打，形成一出局一、三壘有人後退場。



接棒的後援投手衛特格蘭（Nick Wittgren）沒有讓危機擴大，連續解決兩名打者後，力保無失分。



總計陳偉殷今天總共只用了68球，主投5.1局，被敲出4支安打，有兩次四壞球與3個三振，復出後首戰就拿下勝投。（編輯：陳怡璇）1070429