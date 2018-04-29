NBA決死第7戰 綠衫軍淘汰公鹿

（中央社波士頓28日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克隊，今天在羅齊爾締造生涯季後賽單場新高26分、霍福德平生涯季後賽最高26分帶領下，在季後賽首輪第7戰以112比96擊敗與密爾瓦基公鹿。



路透社報導，除羅齊爾（Terry Rozier）、霍福德（Al Horford）外，塔特姆（Jayson Tatum）挹注綠衫軍20分。首輪搶七大戰勝出的塞爾蒂克，將於30日晚間主場迎戰費城76人隊，進行東區季後賽第2輪。



公鹿隊則以密道頓（Khris Middleton）攻下32分最高，但仍無緣自2000-01賽季後，再次挺進季後賽第2輪。公鹿隊隊史過去在季後賽系列陷入0比2落後時，從未能逆轉勝出，儘管這個系列賽逼入第7戰，仍無緣開胡，隊史在季後賽陷0比2落後的系列，成為難堪的0勝18敗。



公鹿隊布萊德索（Eric Bledsoe）23分、安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）22分9籃板5助攻。



塞爾蒂克隊是全NBA打過最多第7戰的球隊，今晚是他們第31次打搶七生死戰，贏球後隊史的搶七戰績為23勝8敗，而公鹿隊史打搶七決死戰的戰績則變為2勝8敗。（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1070429