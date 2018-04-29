西區準決賽首戰勇士沒柯瑞 傳第2戰登場

（中央社加州奧克蘭28日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士今晚西區準決賽首戰紐奧良鵜鶘，勇士教頭柯爾賽前宣布，養傷中的神射手柯瑞不會上場，不過隨後也傳出，第2戰柯瑞「很有可能」就會現身。



法新社報導，今晚季後賽第2輪首戰，勇士對決紐奧良鵜鶘，開戰前不久，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）宣布：「柯瑞今晚不會上場。」



不過，根據ESPN轉播團隊，勇士第2戰柯瑞很可能就會現身。下一場賽事是5月1日，勇士作東。



路透社報導，柯瑞（Stephen Curry）3月23日扭傷左膝，自此沒再上陣，不過這位兩度榮膺最有價值球員（MVP）的三分球王已重回球場練球，近期也剛完成隊內5打5分組賽。



柯爾原先告訴記者，今早會觀察柯瑞連兩天練球後的情況，再做出是否讓他上場的決定。



柯爾26日說：「很大一部分要取決於他休息一晚後，明天狀況怎麼樣。」「這是他5或6週以來，第一次打隊內分組賽。這不只是簡單地考慮到他感覺好了，就把他丟上場。而是多給他幾天時間，看看他的反應怎麼樣。」



勇士今年力拚衛冕，季後賽首輪儘管沒有柯瑞，還是以4勝1敗淘汰聖安東尼奧馬刺。但接下來對決鵜鶘，勇士急迎柯瑞回陣。（譯者：梁元齡/核稿：鄭詩韻）1070429