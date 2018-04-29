赴星國當WTA小編 詹詠然刮Latisha旋風

世界網球女雙球后詹詠然首度受邀客串WTA社群媒體小編。 （圖取自WTA官網www.wtatennis.com）

（中央社記者黃自強新加坡29日專電）世界網球女雙球后詹詠然首度受邀客串WTA社群媒體小編，還以英文姓名Latisha Chan與球迷互動，大方分享在新加坡宣傳年終賽的新鮮事，讓網友了解職業選手在場外的輕鬆面。



世界女子職業網球協會（WTA）今年底將在新加坡舉行最後一次年終賽事，讓不少東南亞球迷感到十分可惜。



原本執拍並縱橫球場的台灣網球女將詹詠然，27日接受世界女子職業網球協會邀請，透過相機照片與影片，赴新加坡擔任為期兩天的WTA社群媒體代理小編。



這項任務不輕鬆，詹詠然先透過臉書預告這項48小時任務行程，還猶如主播般透過Instagram向全世界球迷分享在新加坡宣傳年終賽的大小事。



詹詠然曾3度赴新加坡出賽，去年登上世界第一也是在新加坡。這次赴新加坡雖只有短短48小時，但所到之處都刮起一陣旋風，讓球迷們興奮不已，不斷以Latisha Chan稱呼詹詠然。



詹詠然原本在WTA官網註冊姓名是Yung-Jan Chan，去年底改用英文姓名Latisha Chan。



詹詠然說：「雖然華人世界認識Yung-Jan Chan，也都稱呼我『詠然』，而改用英文姓名Latisha Chan，是希望讓更多的西方朋友和球迷有親切感。」



詹詠然認為，把英文名字和大家分享，是一件很棒的事情，海外所有選手和工作人員一直以來都直接以英文名Latisha相稱，讓外國朋友感到更有親切感。她希望把這親切的一面與大家分享。



詹詠然這次赴新加坡首次擔任社群媒體小編，行程幾乎滿檔。她坦承心中有點兒緊張，兩天行程下來，不僅拍照攝影，還和超級粉絲品茶、分享賽事經驗，和知名足球員謝林漢姆（Teddy Sheringham）、橄欖球員高爾林斯（Ben Gollings）一同出席活動，連新加坡粉絲都說，看起來這位球后已駕輕就熟，顯然「成功達陣」。（編輯：紀錦玲）1070429