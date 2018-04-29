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勇士一節打垮鵜鶘 季後賽次輪首勝入袋

發稿時間：2018/04/29 15:49

最新更新：2018/04/29 15:49

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（中央社加州奧克蘭28日綜合外電報導）NBA西區季後賽第2輪開打，衛冕軍金州勇士主力柯瑞依舊因傷缺陣，但射手湯普森領軍於第2節射垮紐奧良鵜鶘，終場勇士以123比101拿下系列賽首勝，季後賽主場13連勝。

柯瑞（Stephen Curry）3月23日扭傷左膝，自此沒再上陣，不過這位兩度榮膺例行賽最有價值球員（MVP）殊榮的三分球王已重回球場，近期也剛首次完成隊裡5對5分組練習。

一般預料，柯瑞5月1日將在7戰4勝系列賽第2戰重披戰袍。

首輪以4比0橫掃西區第3種子波特蘭拓荒者的第6種子鵜鶘，第一節投籃命中率高達60%，一度領先5分；不過勇士第2節大爆發，開啟一波25比2的攻勢，湯普森（Klay Thompson）個人獨得11分，上半場結束前1分鐘，勇士把比數拉開到76比48領先28分。光是這一節，勇士就以41比21的得分擊倒客隊。

下半場24分鐘，鵜鶘基本上對勇士未造成任何威脅，比賽提前進入垃圾時間。

湯普森三分球9投4中，拿下全場最高的27分，勇士隊友杜蘭特（Kevin Durant）貢獻26分13籃板，葛林（Draymond Green）則以16分、15籃板、11助攻締造生涯季後賽第4次大三元。

鵜鶘以頭號戰將戴維斯（Anthony Davis）表現最佳，砍下21分與10籃板。（譯者：徐崇哲）1070429

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