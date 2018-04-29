騎士被溜馬逼進第7戰 詹姆斯扮關鍵角色

（中央社洛杉磯28日綜合外電報導）美國職籃NBA印第安納溜馬昨天在季後賽首輪第6戰以121比87痛宰克里夫蘭騎士，兩隊明天必須打第7戰決勝負，這是騎士當家球星詹姆斯首次面臨季後賽首輪第7戰。



法新社報導，詹姆斯（LeBron James）過去6度在季後系列賽須進入第7戰，率領所屬球隊拿下4勝2敗的成績，上一次是在2016年總冠軍系列賽最終戰，當時他拿下27分，率領騎士擊敗金州勇士。



詹姆斯表示：「我經常這麼說，第7戰是體育界最偉大的字眼。」詹姆斯生涯前6場季後系列賽第7戰平均得分高達33.2分。



騎士在這次首輪系列賽前4場都不曾領先過對手，直到第5戰獲勝才以3比2聽牌，當時詹姆斯狂砍44分，其中包括一顆絕殺三分球。但昨天的第6戰，溜馬大勝騎士，讓騎士連13場在系列賽關門戰獲勝的紀錄劃下句點。



詹姆斯2010年至2014年效力邁阿密熱火，率隊4度打進總冠軍系列賽，拿下2座冠軍盃，之後以自由球員身分回到家鄉球隊騎士。



由於騎士可能在季後賽提前出局，33歲的詹姆斯再次離開騎士的可能性也隨著升高。



雖然詹姆斯還有1年3560萬美元的合約，但各界紛紛猜測他會執行跳脫合約的選擇權，在7月1日取得自由球員身分並離開騎士。洛杉磯湖人和費城76人都被點名是詹姆斯可能落腳的球隊。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐崇哲）1070429