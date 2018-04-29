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迎來睽違勝投 陳偉殷：找回享受比賽感覺

發稿時間：2018/04/29 16:37

最新更新：2018/04/29 18:08

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旅美馬林魚隊投手陳偉殷傷後復出，本季首場大聯盟出賽，拿下睽違375天的勝投。（圖取自陳偉殷臉書facebook.com/WILLWINCHEN）旅美馬林魚隊投手陳偉殷傷後復出，本季首場大聯盟出賽，拿下睽違375天的勝投。（圖取自陳偉殷臉書facebook.com/WILLWINCHEN）

（中央社記者謝靜雯台北29日電）旅美馬林魚隊投手陳偉殷，本季首場大聯盟出賽，拿下睽違375天的勝投；他表示，這是加入馬林魚後，首次放下得失心，「找回投球、享受比賽的感覺」。

陳偉殷2016年與邁阿密馬林魚隊簽下5年8000萬美元大合約，但前2年球季因傷所苦。去年球季整季出賽9場（5場先發），投33局防禦率3.82，戰績2勝1敗，成績不如預期。

直到今天大聯盟本季首場先發出賽對科羅拉多洛磯隊，陳偉殷首局雖有投出觸身球保送，但投出3次三振化解危機，前5局沒有掉分，直到6局被布萊克蒙（Charlie Blackmon）敲出全壘打、失掉一分，一人出局、壘上有人，球隊3比1領先時退場。

陳偉殷收下睽違許久的勝投，他表示：「這場比賽是來到這個球隊後，投球感覺差異最大的一次。」他解釋加入馬林魚隊後，因為太急著想要表現，反而沒辦法去享受比賽的過程，「今天我覺得找回以前在投球的感覺、享受比賽」。

4/28: Marlins vs Rockies

Wei-Yin Chen strong in season debut, Derek Dietrich homers in Marlins win over Rockies.

Miami Marlins 發佈於 2018年4月28日


陳偉殷順利拿下個人本季首勝，他感謝打擊、守備的幫忙，「棒球比賽，投手沒辦法一個人撐完全場，需要我的隊友、我的團隊；有這麼好的結果，是因為大家在背後幫助，捕手的配球也讓我有安心感」。

陳偉殷表示，曾到場上跟捕手、投手教練溝通自己想要的東西，這次都有在場上發揮，「一切來的太美好」。

至於6局被敲全壘打，他解釋，「主要是想要把球丟到很好的位置，反而變得沒有辦法控制，得到這次的教訓，希望可以檢討、做一些改變，我覺得會得到更好的結果」。

陳偉殷今天總計投68球，投球數不算多，他表示，教練團的調配自己必須要去習慣，「我只能去投好每一局，嘗試做好自己該做的工作，丟幾顆、丟幾局，想多了會亂掉自己的節奏，專注在自己可以做到的事情會更有效率」。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070429

讓各位久等了，我真的太開心了。這麼長的復健跟等待，相信大家都等的不耐煩了。因為最不耐煩的人應該是我自己吧！#出場曲是最好的一天啦#太久的復健了#我回來了

陳偉殷 チェン・ウェイン CHEN WEIYIN 發佈於 2018年4月28日

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