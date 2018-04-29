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楊志龍球速恢復 調整心態更不同

發稿時間：2018/04/29 18:24

最新更新：2018/04/29 18:24

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（中央社記者謝靜雯桃園29日電）中職中信兄弟隊投手楊志龍今年二軍出賽表現比去年進步，他自評心態轉變是關鍵，去年刻意求控球，球速狂掉，動作、自信心都不見，今年調整心態，把握機會，上場盡力完成任務。

楊志龍為兄弟2016年季中選秀第3輪選進的好手，業餘時期是備受矚目的強投，去年一軍出賽10場，投11.2局防禦率11.57，表現不算理想，去年二軍出賽防禦率也高達8.87，但楊志龍今年目前為止二軍出賽成績不錯，總計投5場（3場先發），15.1局防禦率2.93、進步很多。

楊志龍昨天本季首度升上一軍，楊志龍表示，今年最主要的不同是心態上的轉變，去年剛進到職棒，面對更高強度的比賽，對自己的自信心不夠，「投球心態上會去閃躲，場上沒辦法跟打者直接對決」。

楊志龍是具速度優勢的投手，去年出賽表現不理想，「太想要求控球，卻造成反效果，球速掉到約135公里」，目前球速恢復約8成，最快可以投到145公里，但還在持續調整中。

去年出賽表現不理想，楊志龍坦言上場投球會想得比較多，「還沒有發生的事情，心裡就已經會出現一些負面想法」；經過去年的磨練，球季結束後也有去看自己的投球影片、加以修正，教練、學長和球隊心理輔導師都給了很多幫助和鼓勵，帶來很大的幫助，「但場上的事還是需要靠自己去克服」。

楊志龍表示今年二軍中繼、先發都有投，上到一軍定位牛棚沒有太大的適應問題，中繼投手不需要像先發投手要求把局數拉長，「上去投球，把全部的力量放在1、2局的投球局數中」。

對於今年球季，楊志龍沒有給自己設定太長遠的目標，「希望每場比賽把握機會，教練團給的任務，上場就盡全力去完成，每次出賽都拚盡全力」。（編輯：方沛清）1070429

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