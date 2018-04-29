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全大運電競英雄聯盟團體賽 城市科大奪冠

發稿時間：2018/04/29 19:02

最新更新：2018/04/29 19:52

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107年全國大專校院運動會29日進行大專團體組電競英雄聯盟團體賽，最終由台北城市科技大學學生洪勝郁（左起）、陳柏翰、詹益炫、廖佳興、蘇紹瑜與薛聖儒所組隊伍拿下勝利。中央社記者張新偉攝　107年4月29日107年全國大專校院運動會29日進行大專團體組電競英雄聯盟團體賽，最終由台北城市科技大學學生洪勝郁（左起）、陳柏翰、詹益炫、廖佳興、蘇紹瑜與薛聖儒所組隊伍拿下勝利。中央社記者張新偉攝　107年4月29日

（中央社記者龍柏安桃園29日電）城市科大5名大一電腦與通訊工程系的學生，在107年全國大專校院運動會電競項目的英雄聯盟團體賽，以2比0擊敗健行科大，拿下大運會首面電競金牌。

今年是大運會首次將電競項目列入示範項目，主辦學校中央大學在依仁堂內架起大舞台，搭配主持人與現場轉播，台下擠滿觀戰的粉絲，每當選手有精彩表現，全場爆出熱烈喝采與掌聲，讓所有參賽選手享受其中。

城市科大隊長洪勝郁坦言，過去團練和健行科大交手不下6次，從來沒有贏過，沒想到能在大運會的決賽舞台以直落二扳倒對手，他說：「我覺得關鍵是大家狀態維持的好，操作也比團練時的水準更好。」

隊友詹益炫承認，看到參賽名單後就知道，決賽肯定是和健行爭金，不過能夠直落二碾壓對手，他坦言有些意外，他強調：「我們今天非常專注，而且在臨場的戰術也很冷靜，是能奪金的主因。」

城市科大電競隊每天團練1至2小時，每週還有一天集訓團練至少10小時，隊員們除在大運會摘金，目前在LSC英雄聯盟校園聯賽戰績也高居第1，選手們透露，大家一致的目標都是希望成為職業選手，代表國家出國比賽、為國爭光。

城市科大電通系系主任詹勳鴻透露，城市科大是國內最早擁有電競學程的大專院校之一，課程內容涵蓋電競概論、遊戲技巧訓練以及轉播工程，他驕傲地說：「這次大運會官方的轉播人員，就有我們學校的學生支援。」

全大運首次納入電競項目，詹勳鴻給予肯定，除是給選手發揮的舞台，也是讓學生為校爭取榮譽，「更重要的是，這塊金牌等同是由政府背書，也讓大家扭轉對於電競的刻板印象」。（編輯：方沛清）1070429

107年全國大專校院運動會大專團體組電競英雄聯盟團體賽賽事29日舉行，最終由台北城市科技大學團隊拿下冠軍，頒獎時開心留影。中央社記者張新偉攝　107年4月29日107年全國大專校院運動會大專團體組電競英雄聯盟團體賽賽事29日舉行，最終由台北城市科技大學團隊拿下冠軍，頒獎時開心留影。中央社記者張新偉攝　107年4月29日
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