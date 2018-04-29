TOTO少棒賽桃園勝雲林 台東與屏縣爭4強

107年TOTO盃全國少棒錦標賽持續開打，台東縣隊（圖）29日成功擊敗台中市隊，30日將力拚4強門票。中央社記者謝靜雯攝 107年4月29日

（中央社記者謝靜雯台北29日電）107年TOTO盃全國少棒錦標賽，桃園市今天與雲林縣交手，兩隊5局打完僵持不下，桃園6局靠接連安打搶分，以8比5拿勝；台東縣隊以4比2擊敗台中市，明天將與屏東縣爭4強門票。



桃園市隊昨天首場比賽不敵高雄市隊、落入敗部，今天與雲林縣隊比賽也打得辛苦，桃園市隊2局靠著保送、接連3支安打先拿3分，取得領先；雲林縣2局下半靠著接連安打追回2分，3局靠著一口氣再拿3分、5比3超前比數。



桃園市隊4局開始追分，靠著觸身球保送、保送、野手選擇、內野安打先拿1分，5局抓準雲林縣隊投手不穩時機，靠著安打、接連3次保送、暴投，拿下追平分；6局桃園市隊靠著許宇庭二壘打、觸身球保送，2人出局後周懷恩、林后稷接連安打，單局拿下3分、奠定勝基。



台東縣隊昨天首場比賽擊敗台北市隊，今天與台中市隊交手，攻勢集中在前半段，首局靠著接連安打、暴投先馳得點，2局再靠著接連安打、失誤、投手犯規，單局拿下3分；台中市隊3局追回2分，但追分不及、吞下敗仗。



台東縣隊教練謝竣翔表示，球隊攻勢雖然僅集中在比賽前半段，但球員打擊狀況不錯，都有打中球心，只是落點不好；台東縣隊此次由豐田國小為主體，加上紅葉、新生、桃源國小組成聯隊參賽，今天先發投手于智權是母隊新生國小的王牌投手，今天先發投3局表現不錯，率隊拿下勝利。



台東縣隊目前連拿2勝，明天將與屏東縣隊交手，勝隊率先搶下4強賽門票，謝竣翔表示，屏東縣隊攻擊火力不錯，但對球員有信心，「相信他們會越打越好」；高雄市隊首戰擊敗桃園市隊，今天以13比5擊敗新竹縣隊，明天將與台南市隊交手，勝隊晉級4強。（編輯：張芷瑄/方沛清）1070429