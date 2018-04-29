羅國龍高國輝同場開轟 獅與悍將對戰8連勝

（中央社記者謝靜雯台北29日綜合報導）中職兄弟檔統一獅隊羅國龍、富邦悍將隊高國輝回到家鄉花蓮，今天都有全壘打表現，羅國龍單場雙響砲、高國輝敲出本季第2轟，獅隊終場以8比3拿下對戰8連勝。



中職本季僅5場例行賽安排在花蓮棒球場，都是統一獅隊主場，獅隊在花蓮棒球場戰績不錯，加上今天比賽拿下勝利，花蓮5場主場例行賽事戰績4勝（1敗）。



獅隊羅國龍花蓮系列戰首戰回到一軍，首場比賽就有好表現，拿下單場最有價值球員，今天比賽火力發揮，單場4打數敲出2支安打，2局開轟、6局敲出個人單場第2轟，總計貢獻3分打點，敲出全壘打跑壘時也對著守右外野的哥哥高國輝比YA手勢。



獅隊陳傑憲本季全壘打開張，2局敲出個人本季首轟，今天比賽單場4打數敲出2支安打，貢獻2分打點，也有不錯打擊表現。



悍將隊高國輝不讓弟弟羅國龍獨占鋒頭，高國輝本季全壘打晚開張，遲到27日才敲出個人本季首轟，今天比賽6局球隊1比7落後時開轟，替球隊送回全隊第2分；悍將隊林益全8局也開轟，送回球隊第3分。



羅國龍今天再獲頒單場最有價值球員，由家人上場頒獎，羅國龍表示，前2場比賽有點小低潮，「錯過太多可以攻擊的球路，造成球數落後就開始攻擊到壞球，吞下太多三振」，今天比賽調整攻擊策略，想得簡單一點，積極攻擊好球。



獅隊先發投手洪心騏今天投6局被敲6支安打，失掉2分責失分，投出5次三振，率隊拿下勝利，也收下個人本季首勝。（編輯：張芷瑄/方沛清）1070429