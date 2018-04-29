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首獲總冠軍賽MVP 戴維斯：我等了7年

發稿時間：2018/04/29 22:09

最新更新：2018/04/29 22:15

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璞園建築29日靠著洋將戴維斯（Quincy Davis）（中）全場攻下最高的21分與15籃板，率隊擊敗富邦勇士，在SBL總冠軍系列賽以4比2奪冠，拿下隊史第5冠，也獲選為總冠軍賽最有價值球員（MVP）。在受訪時台灣飛人陳信安（右）與毛加恩（左）潑水慶祝。中央社記者張新偉攝 107年4月29日璞園建築29日靠著洋將戴維斯（Quincy Davis）（中）全場攻下最高的21分與15籃板，率隊擊敗富邦勇士，在SBL總冠軍系列賽以4比2奪冠，拿下隊史第5冠，也獲選為總冠軍賽最有價值球員（MVP）。在受訪時台灣飛人陳信安（右）與毛加恩（左）潑水慶祝。中央社記者張新偉攝 107年4月29日

（中央社記者龍柏安台北29日電）隨著年紀一年一年增長，璞園建築洋將戴維斯（Quincy Davis）個人得分數據緩步下滑，身體傷勢則不斷增加，他沒想過，在效力璞園第7個年頭，才迎來生涯第一座總冠軍賽MVP。

璞園今天在第15季超級籃球聯賽（SBL）總冠軍賽第6戰，以78比73擊敗富邦勇士奪冠，系列賽以4比2淘汰對手，戴維斯也獲頒總冠軍賽MVP，他抱著獎盃，臉上掛著大大笑容，「這是我的第一次，所以我非常興奮，這一刻我等了7年。」

戴維斯效力璞園7年，球隊拿到第5座總冠軍，才輪到他拿下總冠軍賽MVP，不過他倒是沒有很在意，並說：「我相信Kobe（Kobe Bryant）也是等了很久才拿到生涯第一座總冠軍賽MVP。」

SBL本季各隊爭相聘請高大洋將，205公分的戴維斯在各隊洋將中，顯得並不突出，他承認：「或許沒人看好我們可以辦到，因大部分洋將身材都是我的2倍，也比我更高，但我增加跳投的武器，加上我們團隊完美演出，我證明了就算條件比人差，靠著苦練一定可以克服缺點。」

璞園總教練麥班達坦言，在他心目中，「戴維斯不是聯盟裡最好的洋將，但卻是最好用的洋將」。麥班達強調，為了這支球隊，所有球員都有犧牲，「戴維斯不介意自己的得分數據下滑，只在乎與球隊的搭配是否完美，在我心中，他絕對是與璞園本土最完美的結合」。（編輯：張芷瑄/吳協昌）1070429

第15季超級籃球聯賽（SBL）總冠軍賽第6戰29日在新莊體育館舉行，桃園璞園建築以78比73擊敗富邦勇士，拿下本季總冠軍，賽後璞園球員開心在場中擁抱慶祝。中央社記者張新偉攝　107年4月29日第15季超級籃球聯賽（SBL）總冠軍賽第6戰29日在新莊體育館舉行，桃園璞園建築以78比73擊敗富邦勇士，拿下本季總冠軍，賽後璞園球員開心在場中擁抱慶祝。中央社記者張新偉攝　107年4月29日
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