陳琥優質先發 洪一中：桃猿要提防

（中央社記者謝靜雯桃園29日電）中職中信兄弟投手陳琥今天對Lamigo桃猿隊6局優質先發，連桃猿總教練洪一中都稱讚他是很不錯的投手，桃猿隊需特別留意提防；不過今天桃猿9局逆轉以5比4拿勝，陳琥再度與勝投擦肩。



陳琥4月22日中職生涯首場一軍先發出賽，與富邦悍將隊交手，投5局被敲1支安打，投出6次三振、無失分，最終無關勝敗。



陳琥今天過20歲生日，客場對桃猿扛先發，總計投6局，僅在首局被王柏融敲出二壘打，6局被林承飛敲出安打，都沒釀成失分危機，有效壓制對手打線，投6局被敲2支安打，飆出6次三振、無失分，原本有機會拿勝投，但牛棚失守，再度與勝投擦肩。



洪一中賽後受訪表示，陳琥上一場對悍將先發時只被敲出1支安打，「那時候我還想，他真的有這麼難打嗎？今天觀察陳琥快、慢球路搭配、節奏很好，變速球出色，直球球質好，真的是很不錯的選手，（我們）要特別留意他」。



陳琥表示，每次出賽前都會跟捕手、投手教練討論，了解對方打者的習性，今天雖然僅被敲出2支安打，但他表示，「很多時候都是壞球走在前面，今天很多球都被打得強勁，是靠守備幫忙」；陳琥提到開賽保送過多的問題，他表示可能是太想把球壓在邊邊角角，反而形成壞球，還有很多地方需要改進。



陳琥本季在一軍後援出賽8場，防禦率8.49，但兩場先發出賽總計投11局僅被敲出3支安打、無失分，先發出賽防禦率0，他表示先發、後援是兩個不同的工作，「但上場就是想辦法解決打者」；沒能在20歲生日當天拿下一軍生涯先發首勝，陳琥表示不會特別覺得可惜，「每場比賽都想贏」。



今天9局上半打完兄弟4比2領先，9局下半桃猿靠著接連安打、保送攻占滿壘，林泓育關鍵安打替球隊送回2分、扳平比數，朱育賢敲出再見安，替桃猿球隊送回致勝分；林泓育獲頒單場最有價值球員，他表示，只是比較幸運，也提到球隊近期很多逆轉勝的比賽，「大家輪流跳出來當英雄」。（編輯：吳佳穎/方沛清）1070429