桃猿最速20勝破中職紀錄　兄弟吞下20敗

（中央社記者謝靜雯桃園29日電）中職Lamigo桃猿隊開季戰績獨走，今天與中信兄弟隊交手，比賽前半段一路落後，9局靠著林泓育關鍵安扳平比數、朱育賢再見安以5比4拿下本季第20勝，改寫中職最速20勝紀錄。



中信兄弟先發投手陳琥今天表現亮眼，投6局僅被桃猿隊敲出2支安打、無失分，有效壓制對手打線；兄弟隊4局靠著接連安打拿下2分、取得領先，7局再添1分，8局林書逸代打敲出個人一軍生涯首轟，替球隊取得4比2領先。



桃猿隊今天比賽一路落後，9局下半桃猿靠著接連安打、保送攻占滿壘，林泓育關鍵安打替球隊送回2分、4比4扳平比數，朱育賢敲出再見安，替球隊送回致勝分；總教練洪一中表示，「這就是棒球」，雖然今天比賽拿下勝利，但他十分讚許對方投手陳琥表現，也提到需要好好研究陳琥。



林泓育獲頒單場最有價值球員，他表示只是比較幸運，也提到球隊近期很多逆轉勝的比賽，「大家輪流跳出來當英雄」。



桃猿隊擊敗兄弟隊拿下近期3連勝，也拿下本季團隊第20勝，以26場出賽拿下20勝，刷新聯盟紀錄，原紀錄為1990年上半季三商虎隊出賽27場拿下20勝（5敗2和）；兄弟隊輸掉今天比賽，也是本季團隊第20敗，目前出賽26場戰績20敗（4勝），中職最快20敗紀錄為1996年上半季興農出賽24場吞下20敗（4勝）。（編輯：方沛清）1070429