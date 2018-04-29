璞園7年內奪第5冠 林金榜：找回默契

（中央社記者龍柏安台北29日電）璞園建築近年主力出走，球隊曾面臨新舊交替重建，陣中老將林金榜坦言，他沒想過自己還是球員時，能再次奪冠，璞園7年內奪得第5冠，他說：「我們把失去的默契找回來。」



璞園2年前包括主力前鋒蔡文誠、葛記豪等人，都相繼離隊，就連老將「溪湖」陳世杰，也一度西進前往CBA，直到去年才重新歸隊，隊長林金榜強調：「這些老球員走了之後，補進了一些新血，不論是磨合還是默契，都要重新開始。」



阿榜表示，他知道球隊總有一天還是會拿冠軍，但沒想到能在自己還是球員身分就能達成，他也感謝隊友吳岱豪的協助，他說：「岱豪加盟後，他幫著我帶領這些年輕的球員成長，也幫助了這支球隊。」



過去曾在台啤就拿過冠軍，如今換了東家再添冠軍，吳岱豪笑說：「不管在哪一隊拿冠軍，我都一樣開心，不同的只是球隊顏色和隊友。」不過他承認，看著陣中的年輕小將不斷茁壯，「今年這座冠軍讓我更有成就感。」



吳岱豪強調，自己身為老將，在場上的角色就是苦力和防守，要不就是負責擋人掩護隊友，在場下，「我們這些老將就是擔任球員和教練團之間溝通的橋梁，也把自己過去的經驗傳承給年輕球員，別讓他們像我們過去這10幾年來一直碰壁繳學費。」



老將陳世杰球季開打前才從CBA返台再次加盟璞園，沒想到一回來就隨隊奪冠，他除感謝球團老闆願意再次收留他，也大呼：「我的運氣實在太好了，一回來就能拿冠軍。」而他也是璞園陣中除林金榜、彭俊諺之外，第3名隊史5冠都有參與的球員。（編輯：方沛清）1070429