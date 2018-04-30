紅襪險勝光芒止敗 林子偉胡智為無緣交手

（中央社記者尹俊傑紐約29日專電）美國職棒MLB波士頓紅襪今天以4比3險勝坦帕灣光芒隊，避免被橫掃，光芒8連勝止步。紅襪台灣野手林子偉4打數零安打，光芒台灣投手胡智為則未上陣，兩人無緣交手。



紅襪主場面對光芒3連戰最後一場比賽，打擊陷入低潮的林子偉先發鎮守游擊，排在第9棒，前2個打數分別擊出中外野及左外野方向飛球，都遭接殺出局。



6局下，兩隊3比3平手，林子偉在2人出局滿壘情況下登場打擊，面對光芒第4任投手羅莫（Sergio Romo），擊出右外野方向高飛球，遭接殺出局，未能送回壘上跑者。



8局下，紅襪4比3領先，林子偉在2人出局，二、三壘有人情況下，面對光芒終結者柯勒梅（Alex Colome），擊出二壘方向滾地球，遭刺殺出局。連18個打數未敲安打後，林子偉本季打擊率降至2成07。



胡智為16日曾短暫登上大聯盟並出賽，今天再被拉上大聯盟，8局開始在牛棚練投熱身，最終未登板亮相，無緣和林子偉上演大聯盟首次台灣球員投打對決。



紅襪此役派出開季4勝0敗的波塞羅（Rick Porcello）先發，他在3局上被史班（Denard Span）轟出右外野方向2分砲，4局上再掉一分。



6局下，0比3落後的紅襪發動反攻，馬蒂內茲（J.D. Martinez）先在無人出局滿壘情況下，適時敲出帶有2分打點的安打；布萊德雷（Jackie Bradley Jr.）隨後擊出高飛犧牲打，追平比數。



8局下，打擊率1成的紅襪捕手李昂（Sandy Leon）建功，在2人出局、得點圈有人情況下，從柯勒梅手中擊出沿三壘邊線的強勁平飛安打，送回超前分。紅襪靠著終結者金布羅（Craig Kimbrel）成功關門，終場以4比3取勝。



波塞羅主投7.2局，用掉116球，失3分，送出6次三振，沒有保送，本季第5度繳出優質先發，這場比賽無關勝負。紅襪止敗後，成為本季大聯盟首支拿下20勝的球隊。（編輯：嚴思祺）1070430