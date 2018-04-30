詹皇狂砍45分 騎士G7殊死戰力擒溜馬晉級

（中央社克里夫蘭29日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士隊球星「小皇帝」詹姆斯今天一夫當關包辦45分，率隊在定生死的第7戰中以105比101力克印第安納溜馬隊，騎士以4勝3負驚險晉級季後賽東區準決賽。



騎士隊預定5月1日晚上遠征多倫多，在東區準決賽對決東區第1種子暴龍隊。



詹姆斯今天有不能輸的壓力，否則就是首次在第1輪遭到淘汰，他在跳球後就展現無比的求勝決心。詹姆斯前7次出手均命中，打完上半場攻下26分，5次助攻和4個籃板。



騎士第2節一度領先14分之多，上半場取得54比43領先。騎士上半場抓下11個進攻籃板，溜馬上半場命中率54.8%，但他們只有31次出手機會，比騎士少17次。



騎士上半場只有1次失誤，但是下半場老毛病又犯了，第3節失誤達到7次，憑白送給溜馬10分。



第3節最後7分13秒，溜馬小前鋒鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）三分球出手命中，溜馬以59比58首次取得領先。



溜馬後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）決心乘勝追擊，在第3節攻下全場30分之中的14分，詹姆斯在第3節最後1分多鐘離場據信是處理腳抽筋，但是騎士仍以76比74領先，比賽進入最後一節。



詹姆斯再度上陣，騎士不但保住領先優勢，並把領先幅度一度拉大到12分之多。最後50.1秒，歐拉迪波帶球上籃得分，把落後差距拉近只剩下4分，騎士守住戰果勝出。



詹姆斯全場投25中16，罰球投15中11，抓下9個籃板，另有7次助攻和4次抄截。



這是詹姆斯在系列賽中第3場比賽攻下40分以上。



中鋒湯普森（Tristan Thompson）系列賽首次先發上陣，不負眾望演出「雙十」表現，挹注15分和10籃板。



大前鋒洛夫（Kevin Love）貢獻14分，其中包括命中4個三分球。



控衛希爾（George Hill）前3場比賽因背傷未能上場，今天在下半場替補上陣，攻下11分。



溜馬全隊以後衛歐拉迪波表現最佳，全場除了攻下30分外，還有12個籃板和6次助攻。控衛柯利森（Darren Collison）貢獻23分，前鋒楊恩（Thaddeus Young）有14分，外帶10籃板。（譯者：嚴思祺）1070430