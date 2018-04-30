/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 敬鵬 戴資穎 管中閔 文在寅
> rss

詹皇狂砍45分 騎士G7殊死戰力擒溜馬晉級

發稿時間：2018/04/30 06:05

最新更新：2018/04/30 06:05

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社克里夫蘭29日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士隊球星「小皇帝」詹姆斯今天一夫當關包辦45分，率隊在定生死的第7戰中以105比101力克印第安納溜馬隊，騎士以4勝3負驚險晉級季後賽東區準決賽。

騎士隊預定5月1日晚上遠征多倫多，在東區準決賽對決東區第1種子暴龍隊。

詹姆斯今天有不能輸的壓力，否則就是首次在第1輪遭到淘汰，他在跳球後就展現無比的求勝決心。詹姆斯前7次出手均命中，打完上半場攻下26分，5次助攻和4個籃板。

騎士第2節一度領先14分之多，上半場取得54比43領先。騎士上半場抓下11個進攻籃板，溜馬上半場命中率54.8%，但他們只有31次出手機會，比騎士少17次。

騎士上半場只有1次失誤，但是下半場老毛病又犯了，第3節失誤達到7次，憑白送給溜馬10分。

第3節最後7分13秒，溜馬小前鋒鮑格達諾維奇（Bojan Bogdanovic）三分球出手命中，溜馬以59比58首次取得領先。

溜馬後衛歐拉迪波（Victor Oladipo）決心乘勝追擊，在第3節攻下全場30分之中的14分，詹姆斯在第3節最後1分多鐘離場據信是處理腳抽筋，但是騎士仍以76比74領先，比賽進入最後一節。

詹姆斯再度上陣，騎士不但保住領先優勢，並把領先幅度一度拉大到12分之多。最後50.1秒，歐拉迪波帶球上籃得分，把落後差距拉近只剩下4分，騎士守住戰果勝出。

詹姆斯全場投25中16，罰球投15中11，抓下9個籃板，另有7次助攻和4次抄截。

這是詹姆斯在系列賽中第3場比賽攻下40分以上。

中鋒湯普森（Tristan Thompson）系列賽首次先發上陣，不負眾望演出「雙十」表現，挹注15分和10籃板。

大前鋒洛夫（Kevin Love）貢獻14分，其中包括命中4個三分球。

控衛希爾（George Hill）前3場比賽因背傷未能上場，今天在下半場替補上陣，攻下11分。

溜馬全隊以後衛歐拉迪波表現最佳，全場除了攻下30分外，還有12個籃板和6次助攻。控衛柯利森（Darren Collison）貢獻23分，前鋒楊恩（Thaddeus Young）有14分，外帶10籃板。（譯者：嚴思祺）1070430

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻
兩韓峰會歷史性一刻
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP