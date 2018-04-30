哈登飆41分 火箭季後賽第2輪首戰轟垮爵士

美國職籃NBA休士頓火箭哈登29日攻下全場最高41分，助球隊終場110比96痛宰猶他爵士。（圖取自休士頓火箭臉書www.facebook.com/houstonrockets/）

（中央社休士頓29日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭「大鬍子」哈登（James Harden）今天攻下全場最高41分，助球隊終場110比96痛宰猶他爵士，拿下西區季後賽第2輪首戰勝利。



例行賽戰績最佳的火箭掌控整場戰局，三分球32投17中，賽中一度領先爵士多達27分。爵士27日才在季後賽首輪第6戰淘汰奧克拉荷馬雷霆，以4勝2敗戰績晉級第2輪。



哈登今天三分球12投7中，外加8籃板、7助攻。





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法新社報導，哈登說：「我們從比賽一開始就很有拚勁。我們知道他們剛經歷的戰況，知道他們上個系列賽有多難打。」



哈登還說：「我們有很充分的休息。因此我們要一上場就加快節奏，積極防守和隨球移動，而我們辦到了。」火箭25日以4勝1敗戰績終結明尼蘇達灰狼，晉級第2輪。



控衛保羅（Chris Paul）替火箭挹注17分、4籃板、6助攻；中鋒卡佩拉（Clint Capela）拿下16分；前鋒塔克（P.J. Tucker）15分。



爵士方面，密契爾（Donovan Mitchell）代替受傷的盧比歐（Ricky Rubio）擔任先發控衛，與替補上場的克勞德（Jae Crowder）各攻21分。



火箭5月2日將繼續在主場打第2戰。（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070430