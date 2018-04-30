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海盜右投金漢 MLB處女秀差點完全比賽

發稿時間：2018/04/30 11:34

最新更新：2018/04/30 11:50

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MLB匹茲堡海盜隊右投金漢29日繳出驚人大聯盟處女秀，投了6.2局完全比賽後才被敲安打，主投7局就只被打1安，助海盜5比0擊敗客隊聖路易紅雀。（圖取自匹茲堡海盜隊www.facebook.com/Pirates）MLB匹茲堡海盜隊右投金漢29日繳出驚人大聯盟處女秀，投了6.2局完全比賽後才被敲安打，主投7局就只被打1安，助海盜5比0擊敗客隊聖路易紅雀。（圖取自匹茲堡海盜隊www.facebook.com/Pirates）

（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB匹茲堡海盜隊右投手金漢今天繳出驚人大聯盟處女秀，投了6.2局完全比賽後才被敲安打，主投7局就只被打1安，助海盜5比0擊敗客隊聖路易紅雀。

路透社報導，金漢（Nick Kingham）退場後，後援投手菲利茲（Michael Feliz）與桑塔納（Edgar Santana）各投1局，持續封鎖紅雀打線，讓紅雀整場比賽只打出3支安打。

現年26歲的金漢是海盜隊2010年第4輪選進的選手，在小聯盟時就極被看好，但2015年5月接受Tommy John韌帶重建手術，耽誤了他的大聯盟處女秀。

法新社報導，金漢8年前高中畢業後被選入球隊，2015年動手術後，2016年努力復健，去年回到小聯盟，等待登上大聯盟時機。

金漢帶著完全比賽之身進入第7局，從開局就接連解決20名紅雀隊打者，可惜紅雀隊迪隆（Paul DeJong）在2出局後敲出左外野方向安打，破了金漢大聯盟初登板可能締造罕見紀錄之夢。

金漢主投7局送出9K，98球裡72個好球，成為繼2008年的奎托（Johnny Cueto）後，百年來另一大聯盟處女秀繳出9次以上三振、無四死球保送、僅被打1支安打的投手。

金漢賽後說：「我很緊張，這不用懷疑，但緊張是好事，這代表我在乎，能讓我有更多專注力。」（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1070430

Nick Kingham Debut

NINE Ks and just one hit in his big league debut! Welcome to the Show, Nick Kingham.

Pittsburgh Pirates 發佈於 2018年4月29日

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