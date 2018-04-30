/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 敬鵬 勞動節 戴資穎 管中閔
> rss

雙性跑者參加奧運 國際體壇有先例

發稿時間：2018/04/30 17:24

最新更新：2018/04/30 17:50

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
南非跑者瑟夢雅是2016里約奧運女子800公尺金牌得主，以嚴謹的生理學來說，她不算是個女人，而是雙性人。（圖取自瑟夢雅推特twitter.com/caster800m）南非跑者瑟夢雅是2016里約奧運女子800公尺金牌得主，以嚴謹的生理學來說，她不算是個女人，而是雙性人。（圖取自瑟夢雅推特twitter.com/caster800m）

（中央社記者龍柏安台北30日電）南非跑者瑟夢雅是全球知名的女子名將，也是2016里約奧運女子800公尺金牌得主，但她的存在就是個爭議，以嚴謹的生理學來說，她不算是個女人，而是雙性人。

瑟夢雅（Caster Semenya）在2009年柏林世界田徑錦標賽奪得女子800公尺金牌後，她的性別問題，一直困擾著國際體壇，因為她雖是女性，卻沒子宮和卵巢，且體內還有隱睪，她的睪固酮值是一般女性的3倍，接近於男性。

除瑟夢雅外，印度短跑女將強德（Dutee Chand）也有相同困擾，她在2014年的大英國協運動會被檢查出雄性激素過高，卻查不出她有作弊或使用禁藥的情事，不過仍被印度田徑聯合會禁賽。

強德遭禁賽的消息一出後，引發各界撻伐，印度政府受到壓力後，也代表強德一狀告到國際運動仲裁法庭（CAS），CAS要求國際田徑總會（IAAF）必須舉證，雄性激素高低與運動表現有正相關，等同撤銷了強德禁賽2年的處分。

2016年里約奧運，強德在女子100公尺預賽跑出11秒69，分組排名第7，沒能晉級準決賽，不過她也是另一個「雙性人」參加奧運的案例。（編輯：吳協昌）1070430

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻
兩韓峰會歷史性一刻
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP