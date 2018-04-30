雙性跑者參加奧運 國際體壇有先例

南非跑者瑟夢雅是2016里約奧運女子800公尺金牌得主，以嚴謹的生理學來說，她不算是個女人，而是雙性人。（圖取自瑟夢雅推特twitter.com/caster800m）

（中央社記者龍柏安台北30日電）南非跑者瑟夢雅是全球知名的女子名將，也是2016里約奧運女子800公尺金牌得主，但她的存在就是個爭議，以嚴謹的生理學來說，她不算是個女人，而是雙性人。



瑟夢雅（Caster Semenya）在2009年柏林世界田徑錦標賽奪得女子800公尺金牌後，她的性別問題，一直困擾著國際體壇，因為她雖是女性，卻沒子宮和卵巢，且體內還有隱睪，她的睪固酮值是一般女性的3倍，接近於男性。



除瑟夢雅外，印度短跑女將強德（Dutee Chand）也有相同困擾，她在2014年的大英國協運動會被檢查出雄性激素過高，卻查不出她有作弊或使用禁藥的情事，不過仍被印度田徑聯合會禁賽。



強德遭禁賽的消息一出後，引發各界撻伐，印度政府受到壓力後，也代表強德一狀告到國際運動仲裁法庭（CAS），CAS要求國際田徑總會（IAAF）必須舉證，雄性激素高低與運動表現有正相關，等同撤銷了強德禁賽2年的處分。



2016年里約奧運，強德在女子100公尺預賽跑出11秒69，分組排名第7，沒能晉級準決賽，不過她也是另一個「雙性人」參加奧運的案例。（編輯：吳協昌）1070430