桃園市獲LLB次青少棒代表權 力拚6連霸

107年謝國城盃全國青少棒錦標賽冠軍戰，桃園市隊成功奪冠，連3年拿下LLB次青少棒中華代表權。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 107年4月30日

（中央社記者謝靜雯台北30日綜合報導）107年謝國城盃全國青少棒錦標賽冠軍戰，桃園市隊先發投手黃冠倫4局無失分，且全場12安火力支援，終場以10比0、4局扣倒台中市隊奪冠，連3年獲LLB次青少棒中華代表權。



桃園市隊冠軍戰與台中市隊交手，先發投手黃冠倫用61球投4局，僅被敲出4支安打，沒讓對手拿下分數、表現亮眼；桃園市隊首局靠著內野安打、保送、野選、呂東翰安打先拿1分，2局再靠接連保送、安打，再添1分。



桃園市隊3局再起攻勢，靠著接連安打、失誤、暴投，單局攻下5分、奠定勝基，4局再追加3分，提前拿下比賽勝利；呂東翰今天比賽單場3打數都敲安打，本次賽會打擊率達6成67拿下打擊獎，黃冠倫此次賽會拿下1勝、防禦率0.90，拿下投手獎、最有價值球員獎。



謝國城盃青少棒賽為世界少棒聯盟（LLB）次青少棒國內選拔賽，桃園市隊此次由新明國中代表參賽順利奪冠，也是連3年取得LLB次青少棒中華代表權，前兩年拿下代表權參賽都順利拿下世界冠軍，完成中華隊在LLB次青少棒賽5連霸，此次再獲代表權力拚完成6連霸。（編輯：管中維）1070430