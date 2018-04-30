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國際田總對變性人有規範 國內比賽不受限

發稿時間：2018/04/30 17:42

最新更新：2018/04/30 18:18

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近年國際田徑場上變性與雙性運動員層出不窮，國際田徑總會針對包括變性、雙性運動員有嚴格規範。圖為示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）近年國際田徑場上變性與雙性運動員層出不窮，國際田徑總會針對包括變性、雙性運動員有嚴格規範。圖為示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者龍柏安台北30日電）近年國際田徑場上變性與雙性運動員層出不窮，國際田徑總會（IAAF）也做出規範，除非女子選手雄性激素在5.0nmol/L以下才能參賽，不過各會員國的國內比賽則不受限制。

中華民國田徑協會國際組組長鄭世忠表示，IAAF針對包括變性、雙性運動員有嚴格規範，若是女生變性為男生，參賽則不受限制，倘若是男生變成女生，協會除要進行6個月監控，還得提交身分證明文件以及血液樣本檢驗，通過之後僅限參加400至1500公尺的競賽。

台灣首次傳出有變性人參加全大運，鄭世忠則強調，協會立場是遵循國際總會規範，目前沒有任何法源可以剝奪台灣運動員參賽權利，除非將來國內女子選手有大規模的抗議，才會開會討論是否要訂出規則。

根據英國運動醫學雜誌從超過2000分樣本中，歷經2年研究比對，找出雄性激素較高的女性運動員，在不同運動項目可獲得的優勢不同，其中又以投擲項目的鏈球影響最大，雄性激素較高的女性運動員，表現可比一般正常值的選手多出4.53%。

在競速項目裡，雄性激素高出一般正常值的女性運動員，運動表現也優於其他選手2.78%，800公尺則降到只有1.78%，這項研究也推翻了過去的認定，認為雄性激素較高的女性運動員，運動表現比起正常值的女性運動員，可多出10至12%的表現。

鄭世忠強調，這項去年的調查，今年已被推翻，他指出，由於投擲項目運動員的技術水平，對選手成績影響更大，因此研究對於鏈球與撐竿跳有優勢的部分，都已撤銷。（編輯：方沛清）1070430

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