楊俊瀚全大運百米3連霸 400接力也奪金

（中央社記者李晉緯台北30日電）台北世大運百米金牌得主楊俊瀚，今天在全大運的100公尺、400公尺接力兩項比賽都奪下金牌，且雙雙締造3連霸佳績，其中400公尺接力還與隊友合力打破大會紀錄。



107年全大專校院運動會田徑賽事，今天在國立中央大學田徑場進行，楊俊瀚在29日的100公尺預賽跑出10秒23，個人生涯第3傑的成績，吸引不少粉絲在今天到現場為他加油，期盼他能打破自己創下的全國紀錄。



今天的百米決賽，楊俊瀚跑出10秒29摘金，可惜無法打破自己創下的全國紀錄，對於這樣的成績，讓他即便完成3連霸也不滿意，他說：「昨天比賽中有些小失誤，今天包括起跑、加速仍有瑕疵，所以成績不是太理想。」



稍晚的比賽，楊俊瀚也和葉守博、王偉旭、簡俊益，聯手在400公尺接力決賽跑出39秒53，除為台灣體大搶下金牌，同樣完成3連霸，也打破大會39秒57的大會紀錄。



第3次參加全大運的楊俊瀚，前兩次參賽都獲得100公尺、200公尺、400公尺接力的金牌，這次已經獲得100公尺、400公尺接力金牌，2日他將繼續在200公尺挑戰3連霸。



楊俊瀚在2017年的台北世界大學動會100公尺準決賽，跑出10秒20的全國新紀錄，最後順利為台灣奪得首面世大運百米金牌。（編輯：方沛清）1070430