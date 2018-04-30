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荷爾蒙取代療法 變性選手參賽無損公平

發稿時間：2018/04/30 18:58

最新更新：2018/04/30 18:58

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（中央社記者陳偉婷台北30日電）變性選手參與運動賽事，運動醫學專家今天說，由男轉女的變性選手雖先天肌肉、骨骼優於女性，但因接受荷爾蒙替代療法，體內睪固酮濃度下降，無損賽事公平性。

變性運動員參與體育賽事、會不會造成不公，多年來一直是體壇論戰議題。直到2003年，國際奧委會在瑞典斯德哥爾摩舉行討論會，訂定斯德哥爾摩共識，允許雙性、跨性別者參加奧運賽事。但當時規定，選手必須做變性手術，還要接受2年的荷爾蒙替代療程。

斯德哥爾摩共識仍有「歧視」意味，選手要參賽必須強制「選邊」；2016年，國際奧會放寬標準，變性手術不再成為必要條件，僅需檢查男性荷爾蒙睪固酮濃度。

施做變性手術，改變的不只是外觀。台北榮民總醫院重建整形外科主任彭成康受訪表示，執行變性手術必須經2名精神科醫師經過2年鑑定，確診才會手術。變性除了切除原有器官並重建另一性別器官，也會使用荷爾蒙替代療法。

荷爾蒙療法會造成身體內分泌改變，彭成康說，若使用男性荷爾蒙，會讓毛髮變多、皮膚變粗、聲音改變；用女性荷爾蒙則是皮膚變細、甚至乳房增大。運動場上多見由男轉女的案例，本身是男性者，他的肌肉、骨骼會比女性優勢，若轉性為女性，與女性運動員一起參賽，可能被認為不公。

運動醫學專家、林口長庚紀念醫院外傷骨科主任葉文凌受訪時則說，男性、女性的身體結構有差別，同樣的體重，男性的肌肉量比女性多30%，這是先天上不公平的地方。

運動時需要肌肉的帶動和肌力的支撐，肌肉量會影響運動表現；葉文凌說，不只是肌肉量會有影響，所有的身體活動都跟荷爾蒙有關，在運動禁藥中，排名第一的就是雄性激素，亦即睪固酮，可以增強肌肉量跟強度。

葉文凌說，過去體壇不願讓變性選手參加項目，主要就是考量先天的肌肉、骨骼優勢可能造成比賽不公。如男性轉成女性，雖然因拿掉男性器官，體內睪固酮濃度下降，跟男性選手比賽可能會輸；但因先天的肌肉、骨骼比其他女性選手強，可能造成不公平。施行荷爾蒙替代療法，也可能降低肌肉量，但無從評估對運動表現有多少影響。

不過，葉文凌也說，運動成績不光與個人的性別、體魄有關，也跟很多客觀條件有關，如國家訓練、技巧、教練培養系統等，如果把這些因素都考慮進去，「變性可能就不是影響比賽成績的主要因素。」

桃園長庚體適能中心主任林瀛洲表示，男性荷爾蒙可提升爆發力，若在需要速度的項目，如舉重、短跑等，睪固酮可以對運動表現有所助益。現在國際體壇是以血液中睪固酮濃度判定有沒有違反規定，亦即允許變性選手參與賽事，是經過嚴謹的科學論斷，變性不會造成賽事不公。（編輯：吳協昌）1070430

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