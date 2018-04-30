桃園林柏廷苦練TOTO盃開轟 舅舅是陳俊秀

107年TOTO盃全國少棒錦標賽，桃園市隊30日與新北市隊交手，桃園市林柏廷苦練出頭，比賽中成功開轟。中央社記者謝靜雯攝 107年4月30日

（中央社記者謝靜雯台北30日電）TOTO盃全國少棒錦標賽，桃園市隊展現自信打擊實力，今天全場24安，以19比13擊敗新北市隊；桃園市林柏廷苦練出頭，今天比賽開轟，他的舅舅為中職球星陳俊秀，偶像為陽岱鋼。



桃園市隊在107年TOTO盃全國少棒錦標賽首場比賽，就輸給高雄市隊、落入敗部，昨天擊敗雲林縣隊，今天與打擊實力也很不錯的新北市隊碰頭；桃園市隊首局抓準對方投手亂流，靠著3支安打、5次保送，單局攻下6分。



桃園市隊比賽1到7局、局局得分，郭子昕單場5支安打，林柏廷也有單場3安表現，6局敲出全壘打；新北市隊一路苦追，全場也有18支安打表現，但追分不及，吞下敗仗。



雖然首場比賽就輸球，但桃園市隊總教練李國強表示，並非壞事，聯隊選進許多好手，也可以藉比賽多磨合；桃園市隊打擊實力亮眼，李國強自信先發1到8棒都有全壘打實力，「單一投手失分6分以內，我們的打擊都可以追回來。」



今天比賽拿下勝利，但李國強點出，聯隊的守備和投手穩定度還需要再加強，今天紀錄上雖只有1次守備失誤，但有不少隱形失誤，回去會針對守備缺失檢討，也會和捕手溝通配球角度；桃園市聯隊選進的球員，都是各母隊1到4棒的好手，李國強也鼓勵球員，不要因為進到聯隊覺得大家都很強，反而變得沒有自信。



林柏廷身高145公分，身材不特別突出，李國強表示，「他是苦練型的球員」，也一直鼓勵球員，不要因為身材沒自信，職棒球員中也有很多身材不突出卻打得很好的球員，「他們都是努力過來的。」



林柏廷透露，其實一開始只被選進聯隊備取名單，「所以我更努力，希望可以拚一點，讓教練團看到，希望拚進正選名單。」林柏廷此次盃賽打擊表現穩定，舅舅為Lamigo桃猿隊球星陳俊秀，他表示，平常看中職比賽會特別關心舅舅表現，但偶像是旅日球星陽岱鋼。（編輯：管中維）1070430



