全大運輔大游泳400接 破全國紀錄3連霸

輔仁大學4泳將王郁濂（左起）、安廷耀、黃硯歆、林建良，30日聯手在全大運400公尺自由式接力決賽游出3分19秒76刷新全國紀錄奪金，完成3連霸。（大會提供）中央社記者李晉緯傳真 107年4月30日

（中央社記者李晉緯桃園30日電）輔大游泳選手王郁濂、安廷耀、黃硯歆、林建良今天聯手在全大運400公尺自由式接力游出3分19秒76奪金，完成3連霸，成績更刷新全國紀錄。



107年全國大專校院運動會游泳賽事在桃園市立游泳池進行。昨天在800公尺自由式接力賽表現不盡理想的輔大游泳選手王郁濂、安廷耀、黃硯歆、林建良，今天在400公尺自由式接力，以3分19秒76奪金，成績打破4人在2017年台北世界大學運動會締造的3分20秒84全國紀錄。



黃硯歆說：「我們都不希望把800公尺自由式接力的不愉快帶到下一場比賽。這次再破全國紀錄，讓我們有解放的感覺。」



王郁濂表示，這次大家的狀況好像都還沒調到最好，「我們都覺得可以再游得更快，但今天的成績確實讓我們對在亞運要爭取獎牌增添不少信心。」



台灣亞運游泳培訓隊總教練李澄峰肯定4人的表現，他表示，他們4個人一直都在進步，而且未來還有很大空間，「以他們的實力，在亞運肯定有前3名的實力」，希望4個人都可以一起合作，這樣2020年的東京奧運，「甚至有拚前8名的機會。」（編輯：吳佳穎/方沛清）1070430