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TOTO盃少棒賽 高雄台東率先晉4強

發稿時間：2018/04/30 21:22

最新更新：2018/04/30 21:41

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zoom in 107年TOTO盃全國少棒錦標賽持續開打，高雄市隊30日以12比6擊退台南市，成功搶下4強門票。圖為高雄市選手場上露出開心神情。中央社記者謝靜雯攝 107年4月30日107年TOTO盃全國少棒錦標賽持續開打，高雄市隊30日以12比6擊退台南市，成功搶下4強門票。圖為高雄市選手場上露出開心神情。中央社記者謝靜雯攝 107年4月30日

（中央社記者謝靜雯台北30日電）107年TOTO盃全國少棒錦標賽，高雄市今天和台南市一度戰成平手，高雄市6局把握對方投手不穩，單局攻下7分，以12比6搶下4強門票；台東縣今天以14比0擊敗屏東縣晉級4強。

台南市隊今天派出王牌投手姚柏宇先發，姚柏宇被評估為此次TOTO盃各隊選手中球速最快者，今天投2.2局僅被敲出1支安打、無失分，有效壓制高雄市隊打線，但用球數偏多、3局沒有投完提前退場。

今天比賽3局打完台南市隊4比0領先，高雄市隊4局把握換投時機，靠著接連保送、安打、高飛犧牲打，單局追回4分、扳平比數，6局再抓準對方投手控球亂流，靠著接連保送、安打，攻下7分大局、奠定勝基。

高雄市隊教練楊正安說，之前打其他盃賽時，碰到台南市隊也都是姚柏宇先發，「我們其實打他蠻有自信的，但他今天控球不錯、球速有出來，比想像中的好」；高雄市隊比賽前半段受制台南市隊先發投手壓制，教練團也希望球員消耗對方投手用球數，收到不錯成效。

楊正安表示，今天比賽前半段氣勢被台南市隊壓住，加上跑壘失誤，球員感覺綁手綁腳的，不斷叮嚀球員想辦法積壘，「保送上壘對球隊也是幫助」。

高雄市隊此次比賽拿下3連勝、率先晉級4強，楊正安表示，希望投手群可以再穩定一點；台東縣隊此次也展現不錯實力，首場比賽擊敗台北市隊，昨天擊敗台中市隊，今天以14比0擊敗屏東縣隊，提早拿下4強門票。（編輯：張芷瑄）1070430

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