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羅齊爾飆7記三分球 綠衫軍擊敗76人

發稿時間：2018/05/01 13:13

最新更新：2018/05/01 13:13

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（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）美國職籃NBA季後賽第2輪，波士頓塞爾蒂克今天在主場117比101擊敗費城76人，在7戰4勝制的東區四強賽首戰取得勝利；後衛羅齊爾外線發威，投進7記三分球。

法新社報導，「綠衫軍」塞爾蒂克今天在TD花園球場（TD Garden）展現凌厲攻勢，羅齊爾（Terry Rozier）單場攻下29分之外，霍福德（Al Horford）、塔特姆（Jayson Tatum）分別攻下26分與28分。

76人身為東區第3種子，首輪4勝1敗淘汰邁阿密熱火，但第2輪遭遇塞爾蒂克的強大挑戰。恩比德（Joel Embiid）這場比賽攻下全場最高31分，另抓13籃板。

瑞迪克（J.J. Redick）為76人貢獻20分，西蒙斯（Ben Simmons）上場41分鐘攻下18分。

不過綠衫軍24歲控衛羅齊爾的神射技巧，成為全場注目焦點，幫助塞爾蒂克穩穩當當地拿下這一勝。

塞爾蒂克在厄文（Kyrie Irving）、布朗（Jaylen Brown）、海沃德（Gordon Hayward）等球星受傷缺陣的情況下，季後賽首輪打到第7戰，辛苦擊敗密爾瓦基公鹿。

羅齊爾今天得手的29分裡，有21分是在外線得手，三分球命中率77.8%。

路透社報導，羅齊爾28日對公鹿第7戰，才剛創下生涯季後賽單場新高26分，這場比賽靠著三分球更上層樓，轟下29分之外，另有8籃板、6助攻。

羅齊爾賽後接受透納電視網（TNT）訪問的時候說：「一切都來自我的信心。我的隊友相信我，我的教練相信我，你知道我只想要維持下去。」

塞爾蒂克與76人系列賽第2戰明天晚間繼續在波士頓舉行。兩隊自2011-12年季後賽東區四強賽之後，首度在季後賽碰頭，6年前塞爾蒂克在第7戰淘汰76人。（譯者：林宏翰/核稿：徐睿承）1070501

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