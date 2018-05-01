洪子豫學陳禹勳霸氣 桃園市TOTO盃勝嘉縣

107年TOTO盃全國少棒錦標賽賽程持續展開，桃園市隊1日成功擊敗嘉義縣隊，2日賽事將力拚晉級4強。圖為桃園市隊教練向球員們喊話。中央社記者謝靜雯攝 107年5月1日

（中央社記者謝靜雯台北1日電）TOTO盃少棒賽桃園市洪子豫先發5局好投，林柏廷單場5安，以16比5擊敗嘉義縣隊，明將與台南市爭4強門票；洪子豫展現敢與打者對決的企圖，欣賞Lamigo桃猿隊投手陳禹勳的霸氣。



TOTO盃全國少棒錦標賽，桃園市隊此次以中平國小為主體，加上仁善、大勇國小組成聯隊參賽，展現可怕攻擊火力，昨天全場敲出24支安打，今天也有21支安打，但攻擊串連不佳、殘壘過多是問題。總教練李國強表示，這就是聯隊的通病，攻擊的默契還沒有很好；教練團也持續在學習，希望能對選進聯隊的球員有更好的掌握。



桃園市隊今天由洪子豫先發，前3局都沒有讓嘉義縣隊打出安打，直到4局接連被敲3支安打、保送，失掉3分，6局再被敲出2分砲，沒有抓到出局數就退場；李國強表示，洪子豫在場上毫不畏懼，有敢與打者對決的企圖心，上場投球全力對決。



洪子豫今天先發投5局，他自評投球表現還可以，「被打全壘打那一球沒有投好，上到場上就是想要解決打者，每顆球都用全力去投，丟到捕手要的位置，把球壓在邊邊角角」。



洪子豫今天也貢獻2支安打，但他認為打擊節奏還沒有調整到最好。洪子豫是Lamigo桃猿隊球迷，偶像是母校仁善國小校友林承飛，投手最欣賞陳禹勳，「欣賞陳禹勳在場上的霸氣」。



桃園市隊林柏廷今天單場敲出5支安打，李國強透露，林柏廷自我要求高，平常練球結束，常常會回去再揮棒練習，屬於苦練型的球員。



桃園市隊這次比賽首戰就輸給高雄市隊、落入敗部，接連擊敗雲林縣、新北市、嘉義縣，明天將與台南市隊交手，勝隊晉級4強。李國強表示，透過多場比賽培養默契、發現問題，「慢慢打出隊形，對球隊很有信心」。(編輯:孫承武)1070501