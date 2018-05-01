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左手骨裂戰力打折 劉威廷大運會仍締3連霸

發稿時間：2018/05/01 16:59

最新更新：2018/05/01 17:56

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zoom in 107年全國大專校院運動會1日進行公開男子組跆拳道80公斤量級賽事，代表台灣體大的雅加達亞運跆拳道國手劉威廷（圖）在左手臂外側骨裂未癒的情況下，仍拿下金牌，締造3連霸。中央社記者龍柏安攝　107年5月1日107年全國大專校院運動會1日進行公開男子組跆拳道80公斤量級賽事，代表台灣體大的雅加達亞運跆拳道國手劉威廷（圖）在左手臂外側骨裂未癒的情況下，仍拿下金牌，締造3連霸。中央社記者龍柏安攝　107年5月1日

（中央社記者龍柏安桃園1日電）比起大運會3連霸，雅加達亞運跆拳道國手劉威廷還有一項更重要的任務，他必須在不讓左手臂傷勢復發前提下完成奪金使命，就算只能發揮7成功力，他仍順利達成任務。

107年全國大專校院運動會跆拳道男子80公斤量級決賽，台灣體大好手劉威廷，以16比8擊敗國立體大王德龍，寫下3連霸，不過左手臂骨裂還未完全痊癒的他，直到賽前最後一刻才決定出賽。

「傷勢當然是主要考量，但為了學校也得拚。」劉威廷坦言，去年11月底他在訓練時左手臂外側骨裂，今年2月傷勢痊癒大半的他，在亞運國手決選又被對手踢裂，他承認，上場前的確很掙扎，「好在拿到金牌，傷勢又沒有復發，我的全大運算是圓滿落幕」。

由於左手骨裂未癒，對手中端的攻擊劉威廷都無法防禦，他苦笑：「只能用抬腳或其他動作來防守，動作都被自己限制住，大概只能發揮6、7成的功力。」

不過在決賽第一回合，劉威廷的舊傷處就被對手踢中，他忍著痛完成比賽，下場後不斷甩動手臂，很擔心骨頭再裂，好在經過檢查後沒有大礙，「這次比賽我左手的傷勢一直守得很好，很可惜決賽還是被對手踢中」。

今年亞運，劉威廷給自己設定目標，希望至少可以踢進決賽，如果能拿下金牌，則是最完美的結局，他說：「以前亞、奧運，跆拳道總是最後才登場的項目，今年雅加達亞運跆拳道賽程被挪到最前面，對於自己有機會拿下中華代表團的第一金，我非常興奮。」（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070501

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