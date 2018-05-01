/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 報稅 多明尼加 勞動節 國稅局
> rss

北市8分領先1局花光 TOTO盃驚險拿勝

發稿時間：2018/05/01 18:09

最新更新：2018/05/01 18:25

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
107年TOTO盃全國少棒錦標賽，台北市隊1日與南投縣隊交手，兩隊6局打完戰成平手，7局南投縣隊先拿下一分超前，台北市隊下半局靠著安打、保送、曾暐文再見安，以15比14驚險拿勝。圖為北市球員回本壘開心吶喊。中央社記者謝靜雯攝　107年5月1日107年TOTO盃全國少棒錦標賽，台北市隊1日與南投縣隊交手，兩隊6局打完戰成平手，7局南投縣隊先拿下一分超前，台北市隊下半局靠著安打、保送、曾暐文再見安，以15比14驚險拿勝。圖為北市球員回本壘開心吶喊。中央社記者謝靜雯攝　107年5月1日

（中央社記者謝靜雯台北1日電）TOTO盃全國少棒賽台北市隊今天與南投縣隊交手，兩隊6局打完戰成平手，南投縣隊7局先拿1分，台北市下半局靠著曾暐文再見安，以15比14拿勝，明天將與屏東縣隊爭4強門票。

今天比賽台北市隊開賽攻勢不斷，4局打完就已經取得13比5領先，很有機會提前拿下比賽勝利，但5局南投縣隊反攻，靠著單局8支安打、2次失誤，攻下8分、13比13扳平比數，7局再拿下1分超前。

台北市隊7局下半最後反攻機會，靠著安打、保送、曾暐文再見安，一口氣送回2分，率隊拿下勝利。

台北市隊贏得驚險，總教練章子健表示，原本以為要提前結束比賽拿下勝利，「守備上有點漫不經心，不小心被對手點起反攻的火，火還沒辦法止住，燒到自己身上」，但他認為這場比賽是很好的養分，讓球員們知道，比賽就是必須從頭到尾都不能鬆懈。

台北市隊此次以福林國小為主體，加入長安、東園、社子國小組成聯隊，章子健表示，主要補強著重投手戰力，但團隊整體實力還是攻優於守，目前為止4場比賽打下來，除了對台東縣的得分比較少之外，其他每場幾乎都能拿下約10分左右。

曾暐文今天比賽當英雄，7局敲出生涯第1支再見安打，他表示前一陣子遇到低潮，打擊節奏跑掉，但教練幫忙調整後，慢慢找回節奏，可以打出再見安打很開心。

曾暐文從小學2年級開始打球，4年級開始練捕手，他表示，「一開始覺得捕手很累，但後來發現蹲捕的樂趣，可以指揮全場，現在很喜歡蹲捕的工作」，偶像是大聯盟紅雀隊捕手莫里納（Yadier Molina）。（編輯：張銘坤）1070501

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻
兩韓峰會歷史性一刻
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP