北市8分領先1局花光 TOTO盃驚險拿勝

107年TOTO盃全國少棒錦標賽，台北市隊1日與南投縣隊交手，兩隊6局打完戰成平手，7局南投縣隊先拿下一分超前，台北市隊下半局靠著安打、保送、曾暐文再見安，以15比14驚險拿勝。圖為北市球員回本壘開心吶喊。中央社記者謝靜雯攝 107年5月1日

（中央社記者謝靜雯台北1日電）TOTO盃全國少棒賽台北市隊今天與南投縣隊交手，兩隊6局打完戰成平手，南投縣隊7局先拿1分，台北市下半局靠著曾暐文再見安，以15比14拿勝，明天將與屏東縣隊爭4強門票。



今天比賽台北市隊開賽攻勢不斷，4局打完就已經取得13比5領先，很有機會提前拿下比賽勝利，但5局南投縣隊反攻，靠著單局8支安打、2次失誤，攻下8分、13比13扳平比數，7局再拿下1分超前。



台北市隊7局下半最後反攻機會，靠著安打、保送、曾暐文再見安，一口氣送回2分，率隊拿下勝利。



台北市隊贏得驚險，總教練章子健表示，原本以為要提前結束比賽拿下勝利，「守備上有點漫不經心，不小心被對手點起反攻的火，火還沒辦法止住，燒到自己身上」，但他認為這場比賽是很好的養分，讓球員們知道，比賽就是必須從頭到尾都不能鬆懈。



台北市隊此次以福林國小為主體，加入長安、東園、社子國小組成聯隊，章子健表示，主要補強著重投手戰力，但團隊整體實力還是攻優於守，目前為止4場比賽打下來，除了對台東縣的得分比較少之外，其他每場幾乎都能拿下約10分左右。



曾暐文今天比賽當英雄，7局敲出生涯第1支再見安打，他表示前一陣子遇到低潮，打擊節奏跑掉，但教練幫忙調整後，慢慢找回節奏，可以打出再見安打很開心。



曾暐文從小學2年級開始打球，4年級開始練捕手，他表示，「一開始覺得捕手很累，但後來發現蹲捕的樂趣，可以指揮全場，現在很喜歡蹲捕的工作」，偶像是大聯盟紅雀隊捕手莫里納（Yadier Molina）。（編輯：張銘坤）1070501