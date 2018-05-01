2週減重8公斤 亞運國手楊宗燁全大運摘金

107年全國大專校院運動會公開男生組跆拳道對打74公斤級賽事1日登場，雅加達亞運國手楊宗燁代表彰師大出賽，以7比2擊敗國立體大張政壕，拿下金牌。中央社記者龍柏安攝 107年5月1日

（中央社記者龍柏安桃園1日電）在短短2週內，雅加達亞運國手楊宗燁減去8公斤，他在107年全國大專校院運動會跆拳道男子74公斤量級決賽，以7比2擊敗國立體大張政壕，拿下生涯第2面全大運金牌。



就讀彰化師大的楊宗燁，是今年雅加達亞運國手，今年亞運因新增跆拳道品勢，因此對打的量級壓縮，他不得已只能參加無限量級組，也被迫增重至80公斤以上。



為了參加全大運，楊宗樺在2週前踢完德國公開賽後開始進行減重計畫，每天正常操兵訓練，結束後還得進行1至1個半小時的長跑，短短2週就甩掉8公斤，甚至有點無法駕馭這個新的自己。



「我沒辦法Hold住自己，因為體重一下減掉太多，速度有點太快。」楊宗燁坦言，自己狀況不算好，這次全大運的策略就是減少失分率，扣除首輪對手退賽，他在4場比賽共失19分，其中僅在第2戰面對輔仁大學趙子源丟掉11分，接下來3場比賽僅失8分。



對自己全大運的表現，楊宗燁表示，他最滿意的部分就是沒因自己狀況不好表現失常。



今年首次當選亞運國手的楊宗燁透露，早在4年前仁川亞運就有機會選上，不過當時自己年少氣盛，在選拔賽時意氣用事，與國手門票擦身而過，今年他期許自己能夠一舉摘金。



楊宗燁承認，過去台灣在跆拳道重量級一向沒有優勢，不過他認為自己沒有名氣，各國情蒐人員不見得會注意到他，加上採用電子護具後，公平性已不是問題，而靈活性與速度則是他最大優勢。（編輯：李錫璋）1070501