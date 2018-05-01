/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 報稅 多明尼加 勞動節 國稅局
> rss

2週減重8公斤 亞運國手楊宗燁全大運摘金

發稿時間：2018/05/01 18:57

最新更新：2018/05/01 19:16

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
zoom in 107年全國大專校院運動會公開男生組跆拳道對打74公斤級賽事1日登場，雅加達亞運國手楊宗燁代表彰師大出賽，以7比2擊敗國立體大張政壕，拿下金牌。中央社記者龍柏安攝　107年5月1日107年全國大專校院運動會公開男生組跆拳道對打74公斤級賽事1日登場，雅加達亞運國手楊宗燁代表彰師大出賽，以7比2擊敗國立體大張政壕，拿下金牌。中央社記者龍柏安攝　107年5月1日

（中央社記者龍柏安桃園1日電）在短短2週內，雅加達亞運國手楊宗燁減去8公斤，他在107年全國大專校院運動會跆拳道男子74公斤量級決賽，以7比2擊敗國立體大張政壕，拿下生涯第2面全大運金牌。

就讀彰化師大的楊宗燁，是今年雅加達亞運國手，今年亞運因新增跆拳道品勢，因此對打的量級壓縮，他不得已只能參加無限量級組，也被迫增重至80公斤以上。

為了參加全大運，楊宗樺在2週前踢完德國公開賽後開始進行減重計畫，每天正常操兵訓練，結束後還得進行1至1個半小時的長跑，短短2週就甩掉8公斤，甚至有點無法駕馭這個新的自己。

「我沒辦法Hold住自己，因為體重一下減掉太多，速度有點太快。」楊宗燁坦言，自己狀況不算好，這次全大運的策略就是減少失分率，扣除首輪對手退賽，他在4場比賽共失19分，其中僅在第2戰面對輔仁大學趙子源丟掉11分，接下來3場比賽僅失8分。

對自己全大運的表現，楊宗燁表示，他最滿意的部分就是沒因自己狀況不好表現失常。

今年首次當選亞運國手的楊宗燁透露，早在4年前仁川亞運就有機會選上，不過當時自己年少氣盛，在選拔賽時意氣用事，與國手門票擦身而過，今年他期許自己能夠一舉摘金。

楊宗燁承認，過去台灣在跆拳道重量級一向沒有優勢，不過他認為自己沒有名氣，各國情蒐人員不見得會注意到他，加上採用電子護具後，公平性已不是問題，而靈活性與速度則是他最大優勢。（編輯：李錫璋）1070501

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻
兩韓峰會歷史性一刻
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP