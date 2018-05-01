中職3至4月投打MVP 伍鐸廖健富

（中央社記者黃巧雯台北1日綜合報導）中職今天公布3至4月投打MVP，投手部份，今年轉效力富邦悍將洋投伍鐸獲選；打擊部分，由去年季中選秀狀元、年僅19歲Lamigo桃猿廖健富拿下，寫下史上最年輕單月MVP。



去年在中信兄弟拿下13勝的伍鐸，今年轉戰富邦悍將，本季6場先發，拿下4勝，是目前的勝投王，2.97的防禦率也排在第3，穩定的好表現，險勝隊友羅力，繼2015年9月之後，以11票獲得個人生涯的第2座投手月MVP。



去年的3冠王羅力目前暫居三振王，勝投與防禦率皆排在第2，讓羅力獲得5票支持；開季以來表現相當優異的統一獅本土投手江辰晏也獲2票肯定。



相較於投手月MVP競爭激烈，打擊月MVP就較無意外，年僅19歲的廖健富獲得13票支持，拿下生涯首座打擊月MVP，也是史上最年輕的月MVP。



廖健富目前繳出打擊率4成34和24分打點，都暫居聯盟第一，36支安打也名列聯盟前5傑，外帶3轟的好表現讓人驚豔。



桃猿林承飛是目前的安打王，24分打點和廖健富相同，打擊率高達3成94，僅次於廖健富，也獲得3票；而目前以6支全壘打獨居全壘打王的蘇智傑以及各項數據也都名列前茅的王柏融，都有各一票肯定。（編輯：吳協昌）1070501