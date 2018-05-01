陳傑憲逆轉兩分砲 統一獅6比5氣走桃猿

（中央社記者黃巧雯台北1日電）中華職棒統一獅今天前7局以3比5落後Lamigo桃猿隊，第8局靠著陳傑憲兩分砲，單局合計攻下3分逆轉，終場統一獅就以6比5險勝，中止在台南對戰桃猿隊9連敗。



統一獅隊洋投羅里奇今天在台南主場迎戰Lamigo桃猿隊，投6局失2分，被敲出5支安打，包括3局上王柏融陽春砲。



Lamigo桃猿隊洋投尼克斯儘管首局遇到亂流、失1分後，但第2至5局未再被敲安，6局下再度遇到危機，一上來就被連續安打、暴投，無人出局攻占二、三壘，被蘇智傑內野滾地球，追平比數，桃猿換上王躍霖救火，未能化解失分危機，又被郭阜林揮出二壘安打，攻下1分，獅隊反倒以3比2超前。



兩隊牛棚輪流出狀況，統一獅投手王鏡銘7局上一出局後，被敲安和保送，桃猿靠著林立安打扳平戰局，獅隊換上邱浩鈞登板，仍投出保送，形成滿壘，藍寅倫一記內野滾地球，敲回超前分，林承飛隨後補上安打，幫助桃猿隊取得5比3領先。



統一獅隊第8局展開反攻，吳桀睿先從林柏佑手中擊出安打，將比數追成4比5，陳傑憲再揮出兩分砲，一棒逆轉比數，統一獅9局上再推出終結者陳韻文關門，守住勝利，就以6比5擊敗桃猿隊，中止在台南對戰Lamigo 桃猿隊9連敗。



此役前4次打擊沒有表現的陳傑憲，第8局敲出致勝轟，他表示，前3次打擊後，打擊教練有提醒他，揮棒沒有問題，但都打到壞球，因此後面2次打擊鎖定好球攻擊，想不到有意外效果。



談到近期打擊姿勢微調，陳傑憲表示，與打擊教練討論過，用新姿勢打擊穩定度較佳，儘管可能無法像之前敲那麼多支內野安打，但希望之後都有辦法能打長打、為球隊建功。（編輯：張銘坤）1070501