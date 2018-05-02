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美體操教練疏於保護 性侵受害者一併提告

發稿時間：2018/05/02 10:29

最新更新：2018/05/02 10:29

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（中央社芝加哥1日綜合外電報導）美國奧運體操金牌得主維加，今天向法院提告體操界明星級教練卡羅里伊夫妻檔，控訴兩人未盡保護之責，導致她遭受性侵慣犯隊醫納沙的狼爪。

維加（Sabrina Vega）提告對象還包括加害人納沙（Larry Nassar）、美國體操聯盟（USA Gymnastics）以及美國奧林匹克委員會（USOC）。維加聲稱，納沙自她12歲起猥褻她數百次。

法新社報導，22歲的維加指控，其中幾次猥褻發生在裴拉．卡羅里伊（Bela Karolyi）和瑪塔．卡羅里伊（Marta Karolyi）這對夫妻檔在德州偏遠的農場。這間農場獲美國體操聯盟認可，作為美國和奧運選手的菁英訓練中心。

維加在聲明中說：「一再遭受性侵帶給我的影響，讓我難以平復。」

聲明又說：「美國體操聯盟、美國奧委會和卡羅里伊夫妻疏於職責，未盡到保護我和其他運動員的責任，我認為他們有罪責。」她並向德州州法院提出超過100萬美元的賠償。

卡羅里伊夫妻4月在國家廣播公司新聞網（NBC）節目Dateline表示，納沙對女孩們伸出鹹豬手，他們從不知情。

妻子瑪塔說：「我非常難過。我不認為自己有責，但我很難過發生這種事，也很難過這種事不但各個角落都發生，也發生在這裡。」

卡羅里伊夫妻上個月也提告美國體操聯盟和美國奧林匹克委員會，說隊醫狼爪醜聞已使他們身敗名裂。

隊醫納沙以行醫之名向女性運動員伸出狼爪，20多年期間至少265人受害，包括許多奧運金牌體操選手。（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070502

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