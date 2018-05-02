詹皇21次季後賽大三元 騎士延長賽1分險勝暴龍

（中央社多倫多1日綜合外電報導）「詹皇」詹姆斯今天繳出26分、13助攻與11籃板的大三元表現，率眾家騎士在延長賽勝出，113比112險勝暴龍。騎士就靠詹皇生涯第21次季後賽大三元，東區季後賽第2輪旗開得勝。



路透社報導，第4種子克里夫蘭騎士今天除了詹皇（LeBron James）繼續挺身而出，史密斯（JR Smith）貢獻20分、柯佛（Kyle Korver）襄助19分、葛林（Jeff Green）16分、湯普森（Tristan Thompson）也挹注14分與12籃板，驚險擊敗NBA東區第1種子多倫多暴龍。



此役暴龍領先大半場，第4節被騎士追平進入延長賽，范佛利特（Fred VanVleet）延長賽僅剩3.4秒時三分線出手不進，只能眼睜睜看著騎士抱走勝利。



柯佛在延長賽開始37秒就三分中的，助騎士取得本場比賽首次領先。接著史密斯也投進三分，湯普森接著內線得手，讓騎士在還剩2分17秒時以113比107領先。



接著暴龍靠勞瑞（Kyle Lowry）在剩下57.9秒時的三分球追到僅差1分，無奈范佛利特最後失手，終場就以1分之差飲恨。



暴龍德羅森（DeMar DeRozan）砍下22分、瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）有21分和21籃板、勞瑞（Kyle Lowry）襄助18分與10助攻，西雅坎（Pascal Siakam）得11分。



兩隊3日繼續在多倫多打第2戰。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1070502