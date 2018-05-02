楊智淵後援找回信心 率北市晉TOTO盃4強

（中央社記者黃巧雯台北2日電）TOTO盃全國少棒賽台北市隊今天對戰屏東縣隊，楊智淵後援3.2局失4分，守住領先，也找回自信心，終場台北市隊就以11比8贏球，搶下4強門票。



台北市隊前一場靠著再見安打驚險贏球，今天出戰屏東縣隊，總教練章子健表示，球隊落入敗部後，小朋友體認到沒有再輸的空間，此役從頭到尾戰戰兢兢，「每一顆球都還蠻謹慎」。



台北市隊先發投手陳睦衡投2.1局失4分，被敲6支安打，楊智淵第3局一出局後登板，第5局失1分後，6局下二出局後，被屏東縣隊第3棒張偉宸敲出3分砲，所幸楊智淵隨後穩住，總計投3.2局用70球，被敲4安，失4分（1分自責分），終場台北市隊就靠著打線串聯，以11比8勝出，晉級4強。



談到今天打完6局上一度取得11比5領先，6局下卻被轟全壘打，章子健稱讚，屏東縣隊韌性很好，特別是攻擊，今天都鎖不住屏東縣隊第3棒張偉宸，原本在猶豫要保送或直接與張偉宸對決，「那時候有點鐵齒，想說該不會就這麼倒霉，沒想到真的被敲3分打點全壘打」。



楊智淵坦言，被敲全壘打後有嚇到，當時心中也在想，張偉宸真的很厲害，那麼低的球也打出去。



為保留投手戰力到4強賽，台北市隊選擇讓楊智淵續投，章子健透露，儘管楊智淵有反應已經累了，但仍鼓勵投手一顆顆慢慢投，後面再派人接棒。



楊智淵儘管投到手酸，但因之前比賽登板投球，最後都會被逆轉，這次告訴自己，比賽已經快結束了，「要撐下去，不要慌，專注投好每一顆球」，最終為球隊守住勝利，也找回自信心。（編輯：方沛清）1070502