林書豪6月會球迷 訓練營首度移師花蓮

（中央社記者李晉緯台北2日電）NBA台裔球星林書豪6月返台會球迷，首度將訓練營等公開行程移師花蓮舉行，他說：「我聽說花蓮在地震之後觀光受了影響，我知道花蓮很漂亮，很希望大家跟我一起到花蓮玩。」



美國職籃（NBA）布魯克林籃網隊台裔球星林書豪6月1日在台北參加返台記者會後將前往花蓮，2日在東華大學美崙校區體育館主持「國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」，並在花蓮巨蛋舉行「NEVER DONE永不止息2018林書豪分享會」，3日在慈濟大學大喜館參加「2018國泰夢想豪小子林書豪籃球座談會」。



除了考量地震影響花蓮觀光之外，林書豪知道台灣有非常多運動好手都來自花東，許多原住民小朋友有著優秀的天賦，也是他希望今年能在花蓮舉辦訓練營的原因之一，他說：「我知道有很多原住民小朋友有很好的天賦，希望能找到更多很厲害的小朋友，幫助他們更喜歡籃球。」



想在「2018國泰夢想豪小子 林書豪籃球訓練營」接受林書豪親自指導，必須先報名徵選會，徵選會5月12日在台北、13日在花蓮、19日在台中、20日在高雄，透過各項籃球項目測試，選出9到12歲國小在校生共60人，免費參加為期2天2夜的訓練營。



想參加「NEVER DONE永不止息 2018林書豪分享會」的粉絲，12日至19日可在花蓮嗎哪書房、政大書城、花蓮美崙浸信會、花蓮博愛浸信會、馬太鞍長老教會、玉里長老教會等地，出示身分證明文件（需有身分證字號與照片）及簽名現埸索票，每人限額2張，索完為止。（編輯：施燕飛/黃于）1070502